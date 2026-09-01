Doble sorpresa: un niño llevó un revólver a la escuela y el hecho fue denunciado 5 días después

La denuncia por el niño con un arma en la escuela fue denunciado en la comisaría 47. Foto: Ministerio de Seguridad

Pese a haber citado a los padres del niño y labrado actas internas, los directivos mantuvieron el elemento en el colegio durante todo el fin de semana sin notificar a las fuerzas de seguridad ni a las autoridades judiciales.

Desde la escuela se hizo la denuncia este martes

El reporte al 911 se realizó recién a las 8 de este martes, cuando desde la escuela llamaron para consultar cómo debían proceder con el objeto guardado. Tras la alerta, efectivos de la Comisaría 47ª se desplazaron al lugar y secuestraron el revólver por disposición del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia ingresó en la Fiscalía Penal de Menores, causa que quedaría a cargo de la fiscal Virginia Curri, quien encabezará las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en torno al suceso y evaluar el protocolo aplicado por las autoridades educativas.

Respecto al armamento, las primeras informaciones recopiladas por los investigadores indican que el revólver habría estado descargado y sin municiones. Además, los trascendidos señalan que la pieza aparenta no estar apta para efectuar disparos -es decir, estaría inutilizada-, aspecto que deberá ser ratificado mediante las pericias balísticas de rigor.

Un especialista consultado por Diario UNO indicó que "es un revólver viejísimo, de simple acción, de esos que se usaban con pólvora negra y en los además de apretar el gatillo es necesario amartillar el arma. Es de estilo inglés".