Doble sorpresa: un niño llevó un revólver a la escuela y el hecho fue denunciado 5 días después

La Justicia de Mendoza investiga un episodio ocurrido en el colegio privado El Nogal, ubicado en San Martín y Boedo, en Luján. Allí un alumno de 12 años llevó un revólver en su mochila. La pesquisa no está centrada en el chico sino en esclarecer la procedencia del arma y, fundamentalmente, en determinar por qué las autoridades de la institución demoraron 5 días en dar aviso a la Policía.
Lo que sí está centrado en el alumno es determinar las causas que lo indujeron a llevar a un arma a la escuela. Al respecto la institución activó el protocolo aunque por tratarse de un establecimiento privado, la DGE (Dirección General de Escuelas) no intervino de manera directa.
El hecho sucedió el pasado viernes a la salida de clases, cuando un compañero advirtió que el estudiante llevaba un arma y alertó a los docentes. La directora del colegio confrontó al alumno de séptimo grado, retiró el revólver -un arma color gris con capacidad para 6 proyectiles- y lo guardó bajo resguardo en un escritorio.
Pese a haber citado a los padres del niño y labrado actas internas, los directivos mantuvieron el elemento en el colegio durante todo el fin de semana sin notificar a las fuerzas de seguridad ni a las autoridades judiciales.
Desde la escuela se hizo la denuncia este martes
El reporte al 911 se realizó recién a las 8 de este martes, cuando desde la escuela llamaron para consultar cómo debían proceder con el objeto guardado. Tras la alerta, efectivos de la Comisaría 47ª se desplazaron al lugar y secuestraron el revólver por disposición del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia ingresó en la Fiscalía Penal de Menores, causa que quedaría a cargo de la fiscal Virginia Curri, quien encabezará las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en torno al suceso y evaluar el protocolo aplicado por las autoridades educativas.
Respecto al armamento, las primeras informaciones recopiladas por los investigadores indican que el revólver habría estado descargado y sin municiones. Además, los trascendidos señalan que la pieza aparenta no estar apta para efectuar disparos -es decir, estaría inutilizada-, aspecto que deberá ser ratificado mediante las pericias balísticas de rigor.
Un especialista consultado por Diario UNO indicó que "es un revólver viejísimo, de simple acción, de esos que se usaban con pólvora negra y en los además de apretar el gatillo es necesario amartillar el arma. Es de estilo inglés".
En pocas palabras
- Hallazgo de arma: un niño de 12 años llevó un revólver a la escuela El Nogal, en Luján.
- Denuncia tardía: el hecho ocurrió el viernes, pero la Policía fue notificada recién el martes, tras 5 días.
- Investigación judicial: la Justicia indaga el accionar de las autoridades escolares y la procedencia del arma.