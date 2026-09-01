El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este miércoles en muchos sectores del Gran Mendoza. El fenómeno, caracterizado por sus ráfagas secas, cálidas y de fuerte intensidad, comenzará a hacerse sentir principalmente a partir de las horas de la tarde, según el pronóstico del tiempo.
¡A prestar atención!
Viento Zonda en Mendoza: alerta amarilla, sectores afectados y horarios de las ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda, pronosticando ráfagas intensas y vientos sostenidos
Según los datos oficiales del Sistema de Alerta Temprana del organismo, el viento Zonda provocará en Mendoza un marcado ascenso de la temperatura, reducción repentina de la visibilidad por polvo en suspensión y condiciones de extrema sequedad ambiental.
Viento Zonda en Mendoza: qué zonas están bajo alerta amarilla
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional abarca diversos sectores del mapa de Mendoza, afectando tanto zonas de precordillera como del llano y el sur provincial:
- Zona sur: sectores de la precordillera, áreas bajas y departamentos del sur provincial (como Malargüe).
- Precordillera del Valle de Uco y Gran Mendoza: franja oeste que comprende las zonas de montaña y piedemonte.
- Sectores del llano: departamentos del Este y zonas urbanas expuestas al ingreso de ráfagas.
A qué hora comenzaría a soplar el viento Zonda
- El pronóstico del tiempo indica que las condiciones del viento Zonda comenzarán a intensificarse a las 5 de la madrugada del miércoles y se las ráfagas se extenderían hasta la 19.
- Se estiman vientos sostenidos con velocidades entre los 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas más intensas podrían superar los 70 km/h en los puntos de mayor impacto.
- Desde las 20, rotación a viento Sur, afectando la zona Sur. A partir de las 23, el viento Sur se percibirá en la zona Noreste, con velocidades promedio de 45 km/h. Afectará todo el llano provincial y se extenderá durante la madrugada del jueves, continuando principalmente durante la mañana.
Recomendaciones ante el alerta amarillo
Desde Defensa Civil se recuerda a la población tomar las precauciones habituales ante la presencia de viento Zonda:
- Evitar la exposición al aire libre en momentos de ráfagas intensas y protegerse de la caída de ramas u objetos sueltos.
- No encender fuego en descampados ni áreas rurales debido al altísimo riesgo de incendios por la extrema sequedad ambiental.
- Circular con precaución en calles y rutas ante la posible pérdida de visibilidad por levantamiento de polvo.
- Asegurar elementos en techos, balcones o patios que puedan ser volados por el viento.
En pocas palabras
- Alerta Amarilla: El SMN emitió alerta por viento Zonda en Mendoza con ráfagas intensas.
- Sectores Afectados: La advertencia incluye precordillera, llano y el sur provincial.
- Horarios Previstos: El fenómeno se extenderá desde la madrugada hasta la noche del miércoles.
Resumen generado por Thinkindot AI