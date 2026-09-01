Viento Zonda en Mendoza: alerta amarilla, sectores afectados y horarios de las ráfagas

Según los datos oficiales del Sistema de Alerta Temprana del organismo, el viento Zonda provocará en Mendoza un marcado ascenso de la temperatura, reducción repentina de la visibilidad por polvo en suspensión y condiciones de extrema sequedad ambiental.

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas están bajo alerta amarilla

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional abarca diversos sectores del mapa de Mendoza, afectando tanto zonas de precordillera como del llano y el sur provincial: