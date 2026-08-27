Qué dice el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Mendoza

Pronóstico del tiempo para Mendoza: cómo estará el fin de semana

Viernes: ascenso de la temperatura

Para abrir el fin de semana, este viernes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y un progresivo repunte en las marcas térmicas respecto al inicio de la semana.

Máxima estimada: 18°C a 19°C.

Mínima: 7°C a 8°C.

Vientos: leves a moderados del sector noreste.

Cordillera: se mantienen las condiciones de inestabilidad con probabilidad de nevadas en alta montaña.

Sábado: jornada agradable y sol entre nubes

El sábado continuará la tendencia de buen tiempo en los departamentos del llano. El cielo estará parcialmente nublado, pero con momentos de sol que permitirán disfrutar de una tarde templada y agradable.

Máxima estimada: 19°C.

Mínima: 7°C.

Vientos: calma en superficie con brisas leves del este.

Domingo: estabilidad y marcas similares

El domingo se perfila como una jornada ideal para paseos o encuentros familiares al aire libre. Las condiciones meteorológicas se mantendrán muy parecidas a las del sábado, con mañanas frías a frescas y un leve repunte térmico después del mediodía.