El pronóstico del tiempo extendido para el próximo fin de semana en Mendoza es bastante alentador, teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno invierno, pero ya mirando a la primera vera de reojo. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del tiempo el fin de semana.
Qué dice el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Mendoza
Luego de un jueves con lluvias débiles y aisladas en distintos puntos de Mendoza, el pronóstico del tiempo adelanta cómo estará el fin de semana
Luego del viento zonda que sopló con fuerza este miércoles, las débiles lluvias que han tocado varios departamentos este jueves y las fuertes nevadas que están haciendo estragos toda la semana en alta montaña, se viene un respiro y está lindo para el próximo fin de semana.
Las temperaturas estarán bastante agradables este fin de semana, en comparación con el leve descenso de temperatura de este jueves.
Pronóstico del tiempo para Mendoza: cómo estará el fin de semana
Viernes: ascenso de la temperatura
Para abrir el fin de semana, este viernes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y un progresivo repunte en las marcas térmicas respecto al inicio de la semana.
- Máxima estimada: 18°C a 19°C.
- Mínima: 7°C a 8°C.
- Vientos: leves a moderados del sector noreste.
- Cordillera: se mantienen las condiciones de inestabilidad con probabilidad de nevadas en alta montaña.
Sábado: jornada agradable y sol entre nubes
El sábado continuará la tendencia de buen tiempo en los departamentos del llano. El cielo estará parcialmente nublado, pero con momentos de sol que permitirán disfrutar de una tarde templada y agradable.
- Máxima estimada: 19°C.
- Mínima: 7°C.
- Vientos: calma en superficie con brisas leves del este.
Domingo: estabilidad y marcas similares
El domingo se perfila como una jornada ideal para paseos o encuentros familiares al aire libre. Las condiciones meteorológicas se mantendrán muy parecidas a las del sábado, con mañanas frías a frescas y un leve repunte térmico después del mediodía.
- Máxima estimada: 19°C a 20°C.
- Mínima: 8°C.
- Vientos: moderados del sector sur/sureste hacia la tarde.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: El fin de semana en Mendoza presentará temperaturas agradables tras lluvias y viento zonda.
- Viernes y sábado: Se espera ascenso de temperatura con cielo parcialmente nublado y mañanas frescas.
- Domingo: Continuará la estabilidad con marcas térmicas similares, ideal para actividades al aire libre.