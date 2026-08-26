Viento Zonda en Mendoza: cuál será la temperatura máxima que se espera este miércoles

Viento Zonda muy intenso

La meteoróloga Elizabet Naranjo Tamayo calificó el evento como de "alta peligrosidad" en diálogo con Radio Nihuil, previéndose que la intensidad del viento se mantenga firme hasta las 15.

Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que las clases se dictan con normalidad en toda la provincia, al no registrarse por el momento un pedido o contraindicación oficial por parte de Defensa Civil.

En paralelo, las autoridades de Vialidad solicitaron evitar traslados innecesarios por la visibilidad reducida y el riesgo de caída de ramas, árboles y cartelería. Mientras tanto, en la alta montaña continúan las intensas nevadas, lo que mantiene suspendido el tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor.

Viento Zonda: rotación del viento y marcado descenso térmico

El panorama del viento Zonda cambiará de manera drástica entre la tarde y la noche de este mismo miércoles, cuando se espera el ingreso de un frente frío proveniente del sur. Este sistema provocará un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones aisladas en distintos sectores del territorio.

Para el jueves se anticipa una jornada nublada, con vientos moderados del sector sur y un marcado desplome térmico: la máxima no superaría los 16°C, lo que representa una caída de casi 10 grados respecto al registro de hoy. Para el viernes, las condiciones irán mejorando con una máxima estimada en 18°C.