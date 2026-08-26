El viento Zonda sorprendió este miércoles al Gran Mendoza al comenzar a soplar con fuerza desde las primeras horas de la madrugada. El fenómeno, que inicialmente estaba previsto para horas de la tarde en las zonas bajas, irrumpió cerca de las 4 con ráfagas intensas y generó un inmediato ascenso de la temperatura.
Viento Zonda en Mendoza: cuál será la temperatura máxima que se espera este miércoles
Por el viento Zonda en Mendoza, se espera que el termómetro escale considerablemente. Cuál será la temperatura máxima
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se aguarda un ambiente sumamente seco y caluroso, con una temperatura máxima que rondará los 25°C (con registros que a primera hora de la mañana ya superaban los 21°C).
Especialistas advirtieron que las ráfagas pueden alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora en sectores de Las Heras (El Challao), Luján de Cuyo, la Zona Este y el Valle de Uco, extendiéndose luego hacia el sur provincial (San Rafael y General Alvear).
Viento Zonda muy intenso
La meteoróloga Elizabet Naranjo Tamayo calificó el evento como de "alta peligrosidad" en diálogo con Radio Nihuil, previéndose que la intensidad del viento se mantenga firme hasta las 15.
Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que las clases se dictan con normalidad en toda la provincia, al no registrarse por el momento un pedido o contraindicación oficial por parte de Defensa Civil.
En paralelo, las autoridades de Vialidad solicitaron evitar traslados innecesarios por la visibilidad reducida y el riesgo de caída de ramas, árboles y cartelería. Mientras tanto, en la alta montaña continúan las intensas nevadas, lo que mantiene suspendido el tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor.
Viento Zonda: rotación del viento y marcado descenso térmico
El panorama del viento Zonda cambiará de manera drástica entre la tarde y la noche de este mismo miércoles, cuando se espera el ingreso de un frente frío proveniente del sur. Este sistema provocará un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones aisladas en distintos sectores del territorio.
Para el jueves se anticipa una jornada nublada, con vientos moderados del sector sur y un marcado desplome térmico: la máxima no superaría los 16°C, lo que representa una caída de casi 10 grados respecto al registro de hoy. Para el viernes, las condiciones irán mejorando con una máxima estimada en 18°C.
En pocas palabras
- Viento Zonda: El fenómeno meteorológico sorprendió en Mendoza con ráfagas intensas desde la madrugada, elevando la temperatura.
- Pronóstico: Se espera una máxima de 25°C y ráfagas de hasta 80 km/h, con un posterior descenso térmico y posible lluvia.
- Alertas: Se advierte por alta peligrosidad y se recomienda evitar traslados innecesarios; las clases se dictan normalmente.