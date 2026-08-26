Urgente comunicado de Vialidad para los conductores por el viento Zonda

Evitar zonas arboladas: No detener los vehículos debajo o cerca del arbolado público para prevenir aplastamientos.

Suspender viajes no esenciales: Se aconseja postergar cualquier traslado por las rutas provinciales y nacionales del territorio mendocino.

Precaución al volante: En los parajes llanos, reducir la velocidad de marcha y mantener distancias de frenado prudenciales ante la pérdida de visibilidad y el incremento constante de las ráfagas de viento.

El trágico antecedente en San Carlos que alerta a los conductores

El enfático pedido de Vialidad Provincial para evitar el tránsito en tramos forestados se fundamenta en recientes y trágicos episodios acaecidos en las arterias mendocinas. A principios de agosto, la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de Las Carretas en el departamento de San Carlos, fue escenario de una fatalidad desencadenada directamente por la violencia del viento Zonda en Mendoza.

En aquel hecho, un matrimonio oriundo de Chacras de Coria —identificado como Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi— falleció de manera instantánea cuando un pesado álamo cedió ante las ráfagas extremas y cayó de lleno sobre el habitáculo de la camioneta en la que circulaban. La pareja viajaba junto a su hija adolescente y otra acompañante, quienes lograron sobrevivir milagrosamente al impacto.

Aquel lamentable siniestro reabrió el debate sobre el estado de conservación del arbolado público en las rutas provinciales y la peligrosidad de conducir con viento Zonda. Es por esta razón que las autoridades de tránsito y los organismos de seguridad insisten en que la medida más efectiva para resguardar la vida es acatar el alerta meteorológica y evitar la exposición en la vía pública durante el desarrollo del fenómeno.