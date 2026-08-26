La Dirección Provincial de Vialidad emitió un comunicado de urgencia a primera hora de este miércoles ante las intensas ráfagas de viento Zonda que afectan al Gran Mendoza y diversos puntos del territorio provincial. Las autoridades viales recomendaron de manera categórica evitar los desplazamientos por rutas y caminos, advirtiendo sobre el peligro extremo para conductores y acompañantes que representan los tramos arbolados ante el riesgo inminente de colapso de ramas y ejemplares de gran porte.
Urgente comunicado de Vialidad para los conductores por el viento Zonda
La Dirección Provincial de Vialidad solicitó no circular por zonas arboladas y evitar viajes no esenciales ante las intensas ráfagas que ya provocaron la caída de ejemplares en el Gran Mendoza.
El aviso del organismo rige bajo el marco de las alertas meteorológicas activas que abarcaban al Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y la franja precordillerana. En departamentos como Las Heras, las ráfagas registradas provocaron los primeros episodios de caída de árboles sobre la vía pública, mientras que en las zonas llanas la visibilidad reducida por el polvo en suspensión dificulta de forma severa la conducción vehicular.
Recomendaciones clave para la circulación durante viento Zonda
Frente a este escenario de emergencia vial, el organismo oficial difundió una serie de pautas preventivas indispensables para quienes deban trasladarse por razones impostergables:
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Evitar zonas arboladas: No detener los vehículos debajo o cerca del arbolado público para prevenir aplastamientos.
Suspender viajes no esenciales: Se aconseja postergar cualquier traslado por las rutas provinciales y nacionales del territorio mendocino.
Precaución al volante: En los parajes llanos, reducir la velocidad de marcha y mantener distancias de frenado prudenciales ante la pérdida de visibilidad y el incremento constante de las ráfagas de viento.
El trágico antecedente en San Carlos que alerta a los conductores
El enfático pedido de Vialidad Provincial para evitar el tránsito en tramos forestados se fundamenta en recientes y trágicos episodios acaecidos en las arterias mendocinas. A principios de agosto, la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de Las Carretas en el departamento de San Carlos, fue escenario de una fatalidad desencadenada directamente por la violencia del viento Zonda en Mendoza.
En aquel hecho, un matrimonio oriundo de Chacras de Coria —identificado como Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi— falleció de manera instantánea cuando un pesado álamo cedió ante las ráfagas extremas y cayó de lleno sobre el habitáculo de la camioneta en la que circulaban. La pareja viajaba junto a su hija adolescente y otra acompañante, quienes lograron sobrevivir milagrosamente al impacto.
Aquel lamentable siniestro reabrió el debate sobre el estado de conservación del arbolado público en las rutas provinciales y la peligrosidad de conducir con viento Zonda. Es por esta razón que las autoridades de tránsito y los organismos de seguridad insisten en que la medida más efectiva para resguardar la vida es acatar el alerta meteorológica y evitar la exposición en la vía pública durante el desarrollo del fenómeno.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Vialidad Provincial pide evitar zonas arboladas y viajes no esenciales por riesgo extremo.
- Consecuencias: Ya se registraron caídas de árboles y visibilidad reducida por polvo en suspensión en Gran Mendoza.
- Precaución: Se recomienda reducir velocidad, mantener distancia y postergar traslados no urgentes.