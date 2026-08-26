Después de la tragedia, San Carlos salió a talar árboles en peligro en rutas nacionales ante un nuevo Zonda

Los trabajos continuarán en distintos puntos del departamento, aunque la prioridad estará puesta ahora en la Ruta Nacional 40, una de las zonas donde se acumulan denuncias por árboles en riesgo y donde el municipio asegura que sus reclamos no habían tenido respuesta por tratarse de una jurisdicción de Vialidad Nacional.

La noticia coincide con una nueva jornada marcada por el viento Zonda. Este miércoles, el fenómeno afectará distintos sectores de Mendoza y el Valle de Uco figura entre las zonas alcanzadas por las condiciones meteorológicas adversas.

La tragedia en San Carlos que encendió las alarmas

A comienzos de agosto, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 143, en San Carlos. Fabio Pompei y Fabiana Piedi murieron. En ese momento se registraban fuertes ráfagas de viento y, por precaución, debió cortarse el tránsito mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción del ejemplar.

Después de la tragedia, el intendente Alejandro Morillas sostuvo que el árbol se encontraba en una ruta de jurisdicción nacional y que el municipio había advertido en reiteradas oportunidades sobre la existencia de ejemplares secos o en malas condiciones.

La pareja que perdió la vida en San Carlos por la caída de un árbol en una ruta nacional.

Según explicó entonces, San Carlos había enviado notas a Vialidad Nacional para advertir sobre árboles peligrosos, especialmente en sectores donde el Zonda suele generar situaciones de riesgo. Incluso mencionó lugares como la Curva de Apón y el Paso de las Carretas.

El jefe comunal también había advertido que las autorizaciones para intervenir eran limitadas frente a la magnitud del problema. Mientras los permisos podían abarcar apenas 5 o 7 ejemplares, sostuvo que eran docenas los árboles que necesitaban ser retirados.

Los árboles de la Ruta 40 bajo la lupa

En ese contexto, la Municipalidad activó un protocolo de crisis y decidió avanzar con la tala de árboles secos, altos y de gran porte ante la proximidad de nuevos episodios de viento Zonda, aun cuando parte de las intervenciones correspondían a zonas bajo jurisdicción nacional.

Personal municipal de San Carlos se ocupó de la tala de árboles en la Ruta 40. Tuvieron que hacer malabares para que grandes ejemplares no cayeran sobre casas. Foto: Nicolás Rios

El problema vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre quién debe intervenir en cada caso. La normativa y la distribución de competencias establecen que el arbolado ubicado en rutas nacionales corresponde a Vialidad Nacional, mientras que el de calles y rutas provinciales depende de la Dirección Provincial de Vialidad. Los municipios, en tanto, suelen realizar relevamientos y elevar los reclamos sobre ejemplares en situación crítica.

Gendarmería controló el operativo en la Ruta 40. Foto: Nicolás Rios

Vialidad recomendó "no transitar" por riesgo de caída de árboles

Ante las fuertes ráfagas de viento Zonda que ya se sienten en buena parte de Mendoza y el riesgo de caída de árboles, la Dirección Provincial de Vialidad recomendó evitar transitar por zonas arboladas y, en lo posible, postergar los viajes.

El organismo advirtió que las ráfagas pueden poner en peligro a conductores y acompañantes, además de reducir la visibilidad en rutas y caminos.

Personal municipal de San Carlos se ocupó de la tala de árboles en la Ruta 40. Foto: Nicolás Rios

Una nueva ley de arbolado y más facultades para los municipios

La situación de San Carlos coincide además con la reciente reglamentación de los cambios introducidos en la Ley de Arbolado Público de Mendoza.

La nueva normativa busca descentralizar decisiones y agilizar los trámites para que los municipios puedan actuar con mayor rapidez ante situaciones vinculadas con el arbolado urbano. También establece criterios técnicos para determinar cuándo corresponde la erradicación de un ejemplar y refuerza que, ante un riesgo inminente para las personas, la prioridad debe ser la seguridad.

San Carlos acordó con aserraderos para que se queden con lo producido de la tala de árboles. Foto: Nicolás Rios

Sin embargo, el conflicto de San Carlos expone que las mayores dificultades aparecen cuando los árboles peligrosos se encuentran fuera de la jurisdicción municipal.

Mientras tanto, Vialidad Provincial inició una licitación para contratar una empresa que erradique 40 árboles en distintos puntos de Mendoza, con un presupuesto de $40 millones. La selección de los ejemplares tendrá en cuenta, entre otros criterios, reclamos de vecinos y municipios, relevamientos y el riesgo de caída.