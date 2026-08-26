Por el fuerte viento Zonda en el Gran Mendoza y otras zonas de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad recomendó "no transitar por zonas arboladas y evitar viajar".
Por el viento Zonda, Vialidad recomendó "no transitar ni viajar" por riesgo de caída de árboles
Por el viento Zonda, Vialidad emitió un comunicado, que da cuenta del "peligro para conductores y acompañantes" por el riesgo latente de caída de árboles
Vialidad emitió un comunicado este miércoles a primera hora frente al panorama de fuertes ráfagas de viento Zonda que ya provocaron la caída de árboles, por ejemplo en Las Heras.
"Por las ráfagas de viento Zonda que soplan en el Gran Mendoza y el alerta amarilla vigente para la zona Este, el Valle de Uco y la precordillera, se recomienda transitar con mucha precaución por rutas y caminos", indicó Vialidad.
Viento Zonda y caída de árboles
También aconsejó "evitar detenerse en tramos arbolados ante el riesgo latente de caída de árboles, que puedan poner en peligro la vida de conductores y acompañantes".
Además, la Dirección Provincial de Vialidad "recomendó evitar viajar", aunque quienes deban hacerlo "deben conducir con precaución en los parajes llanos".
Por los efectos del viento Zonda, "se reduce la visibilidad y se incrementan la velocidad de las ráfagas".
En pocas palabras
- Alerta por Viento Zonda: Vialidad Nacional recomienda no transitar por zonas arboladas ante el riesgo de caída de árboles.
- Peligro para conductores: las ráfagas del Zonda incrementan la velocidad y reducen la visibilidad, poniendo en riesgo a quienes circulan.
- Recomendaciones viales: se aconseja transitar con extrema precaución y, en lo posible, evitar viajes por las zonas afectadas.