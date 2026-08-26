Por el viento Zonda, Vialidad recomendó "no transitar ni viajar" por riesgo de caída de árboles

Vialidad emitió un comunicado este miércoles a primera hora frente al panorama de fuertes ráfagas de viento Zonda que ya provocaron la caída de árboles, por ejemplo en Las Heras.

"Por las ráfagas de viento Zonda que soplan en el Gran Mendoza y el alerta amarilla vigente para la zona Este, el Valle de Uco y la precordillera, se recomienda transitar con mucha precaución por rutas y caminos", indicó Vialidad.