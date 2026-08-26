Este miércoles 26 de agosto, Mendoza amaneció bajo alerta por la presencia de viento zonda en sectores de la precordillera y el llano. Con el ascenso de la temperatura y la llegada del polvo característico, se repite un patrón bien conocido por los mendocinos: dolores de cabeza punzantes, fatiga e irritabilidad generalizada.
El misterioso motivo por el que el viento zonda provoca dolor de cabeza y cambios de humor
Irritabilidad, migrañas intensas y un cansancio inexplicable afectan a miles de personas en Mendoza cada vez que sopla el viento zonda. La explicación científica del fenómeno
Muchos atribuyen estas sensaciones, sobre todo el dolor de cabeza, a una simple sugestión. Sin embargo, diversos estudios médicos confirmaron que existe un motivo biológico detrás del malestar que genera el Zonda en el cuerpo humano.
La carga eléctrica que altera el cerebro ante el viento zonda
La principal causa de estas molestias físicas no es solo el calor o la tierra en suspensión, sino la ionización de la atmósfera. Cuando el aire cruza la cordillera de los Andes a gran velocidad, la fricción y la pérdida total de humedad cargan el ambiente con una cantidad desmedida de iones positivos.
A pesar de que el término suena a algo positivo, en el campo de la salud los iones positivos generan el efecto contrario en el organismo, tal y como lo señalan diferentes estudios:
- Alteración de la serotonina: el exceso de iones positivos estimula la liberación desproporcionada de serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el dolor y el sueño. Esta fluctuación hormonal repentina desencadena cuadros de ansiedad, malhumor y fatiga severa.
- Dilatación de los vasos sanguíneos: la brusca caída de la presión barométrica unida al incremento repentino de la temperatura produce la dilatación de las arterias cerebrales, provocando las clásicas migrañas de tipo pulsátil.
A este choque eléctrico ambiental se le suma el desplome de la humedad, que durante los eventos de viento zonda suele caer por debajo del 10%. Esto acelera la evaporación del agua corporal sin que se perciba a través del sudor.
La deshidratación leve desciende el flujo de oxígeno al cerebro, lo que profundiza la sensación de pesadez mental y dolor de cabeza durante toda la jornada.
Cómo prevenir el malestar por viento zonda
- Aumentar el consumo de agua: tomar líquidos de manera constante frena la deshidratación silenciosa que causa la sequedad del aire.
- Humidificar ambientes cerrados: colocar recipientes con agua o utilizar humidificadores en las habitaciones reduce la concentración de aire seco en el hogar.
- Evitar salir al exterior: resguardarse de las ráfagas minimiza la exposición a la carga de iones positivos y a las partículas que afectan las vías respiratorias.
En pocas palabras
- Viento zonda: provoca irritabilidad, migrañas y cansancio inexplicable en Mendoza por la ionización de la atmósfera.
- Causa biológica: el exceso de iones positivos altera la serotonina y dilata vasos sanguíneos cerebrales.
- Prevención: se recomienda aumentar el consumo de agua y humidificar ambientes cerrados.