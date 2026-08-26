El misterioso motivo por el que el viento zonda provoca dolor de cabeza y cambios de humor

Muchos atribuyen estas sensaciones, sobre todo el dolor de cabeza, a una simple sugestión. Sin embargo, diversos estudios médicos confirmaron que existe un motivo biológico detrás del malestar que genera el Zonda en el cuerpo humano.

El viento zonda comienza a sentirse en algunas partes de Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La carga eléctrica que altera el cerebro ante el viento zonda

La principal causa de estas molestias físicas no es solo el calor o la tierra en suspensión, sino la ionización de la atmósfera. Cuando el aire cruza la cordillera de los Andes a gran velocidad, la fricción y la pérdida total de humedad cargan el ambiente con una cantidad desmedida de iones positivos.