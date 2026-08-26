Mendoza atraviesa horas críticas por el azote del viento Zonda, que baja con fuerza al llano provocando ráfagas violentas que alcanzan los 80 kilómetros por hora. El fenómeno, caracterizado por su aire cálido y extremadamente seco, mantiene bajo alerta a las autoridades de Defensa Civil y afecta la visibilidad y la circulación en varios departamentos.
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se estima que se frenarán las ráfagas
Anunciaron a qué hora aproximadamente dejará de soplar el viento Zonda en Mendoza, para darle paso al viento Sur
Según los datos del pronóstico del tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el impacto más intenso se registrará desde el mediodía en sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y la franja precordillerana.
Viento Zonda: a qué aflojan las ráfagas
De acuerdo a las estimaciones meteorológicas oficiales, el Zonda comenzará a ceder cerca de las 15, momento clave de la jornada en el que el fenómeno irá perdiendo fuerza gradualmente en el llano.
Sin embargo, el fin del Zonda no implicará la calma de forma inmediata. El cese del viento cálido dará paso al ingreso de un frente frío impulsado por viento Sur, que rotará en horas de la tarde trayendo ráfagas moderadas a fuertes, un brusco descenso de la temperatura y alta probabilidad de precipitaciones hacia la noche.
Viento Zonda: recomendaciones claves para la población
Ante la persistencia de las ráfagas de viento Zonda hasta mediados de la tarde, desde Defensa Civil recordaron extremar las precauciones:
- Evitar transitar en la vía pública salvo que sea estrictamente necesario.
- Mantenerse alejado de árboles de gran porte, postes de luz, marquesinas o estructuras con riesgo de colapso.
- Evitar manipular fuego o quemar pastizales, ya que la combinación del Zonda con la baja humedad incrementa el riesgo de incendios de interfase.
- Manejar con máxima precaución en rutas provinciales y nacionales por la importante presencia de polvo en suspensión que reduce la visibilidad.
En pocas palabras
- Zonda en Mendoza: Se espera que las ráfagas más fuertes del viento Zonda comiencen a disminuir cerca de las 15 horas.
- Cambio de Clima: Tras el cese del Zonda, se anticipa el ingreso de viento Sur con descenso de temperatura y posibles precipitaciones.
- Recomendaciones: Defensa Civil insta a extremar precauciones, evitar tránsito innecesario y mantenerse alejado de estructuras de riesgo.