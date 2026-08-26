Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se estima que se frenarán las ráfagas

Según los datos del pronóstico del tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el impacto más intenso se registrará desde el mediodía en sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y la franja precordillerana.

Viento Zonda: a qué aflojan las ráfagas

De acuerdo a las estimaciones meteorológicas oficiales, el Zonda comenzará a ceder cerca de las 15, momento clave de la jornada en el que el fenómeno irá perdiendo fuerza gradualmente en el llano.