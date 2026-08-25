Le partió el cráneo a su mascota Rufina, lo echaron del municipio y hoy ella lucha por volver a confiar

Los profesionales realizan estudios periódicos para monitorear la evolución ósea de la cabeza y descartar secuelas neurológicas.

Dado su avance emocional y físico, desde la organización anunciaron la apertura de la búsqueda de una familia definitiva: “Creemos que llegó el momento de empezar a buscarle una familia para siempre. Una familia que le enseñe que una mano es para acariciar y no para golpear, y que pueda volver a confiar en las personas”.

La ONG Salvando Patas compartió en sus redes sociales el estado de salud y la evolución de Rufina tras el violento episodio.

En diálogo con Diario UNO, Brunela Lopresti, referente de la ONG Salvando Patas, remarcó que el proceso de adaptación requerirá de un compromiso especial por parte de los adoptantes: “Necesitamos una familia que le tenga muchísimo amor y paciencia. Rufina está profundamente asustada de todo: se sobresalta con el ruido de los autos, con el movimiento de una silla o ante cualquier gesto brusco”.

Desde la ONG explicaron que la perrita aún se asusta con ruidos cotidianos como el motor de un auto o el movimiento de una silla.

El desafío del tránsito y la ayuda médica activa

Además de la secuela emocional, el proceso clínico de Rufina continúa siendo meticuloso. Los veterinarios le realizan placas de control periódicas para evaluar la evolución de la masa ósea en su cabeza y descartar complicaciones neurológicas derivadas de la brutal fractura.

A través de un emotivo comunicado en redes, las proteccionistas dieron a conocer la mejoría de la perrita y abrieron la búsqueda de adopción.

Por otra parte, desde la entidad explicaron que la perrita no puede quedarse por tiempo indeterminado en el hogar de tránsito actual, por lo que urgieron a la comunidad a postularse para la adopción o bien para ofrecer un nuevo espacio de tránsito temporal adaptado.

Agradecimiento institucional y colectivo solidario

En la misma publicación, la ONG ratificó que el agresor identificado por la entidad como Tomás Rivero fue apartado de su puesto en la comuna tras la intervención de las autoridades locales. Además, expresaron su reconocimiento a la Municipalidad de Guaymallén, al secretario de Gobierno Ignacio Conte y al personal involucrado en el procedimiento.

La ONG Salvando Patas publicó un reclamo de justicia para que el maltrato animal no quede impune.

Por último, recordaron que los costos médicos, de traslado, alimentación y hospedaje en tránsito de Rufina son cubiertos de manera independiente. Quienes dispongan de un entorno tranquilo y deseen colaborar con la recuperación del animal pueden ponerse en contacto vía Instagram en @salvando.patas.ong o realizar donaciones al alias oficial: SALVANDO.PATAS.ONG.