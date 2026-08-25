Presentan un libro que transforma relatos de héroes de Malvinas en cuentos y fábulas infantiles

Portada del libro infantil de creación colectiva impulsado por la cátedra abierta "Ecos de Malvinas" de la Universidad de Congreso (UC). Foto: Gentileza Universidad de Congreso

Detrás de la escritura se encuentra un equipo interdisciplinario integrado por Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.

Tras haber publicado anteriormente material académico y testimonial para adultos sobre la causa Malvinas, el grupo advirtió la necesidad de tender un puente directo hacia las nuevas generaciones.

Un libro sobre Malvinas para llegar a las infancias

"Nos quedaba relegado el público infantil y nos preguntamos cómo podíamos llegar a ellos para generar conciencia desde una edad temprana", explica a Diario UNO Jorge Dragonetti, uno de los autores y además coordinador junto a Mariana Cóvolo de la cátedra abierta "Ecos de Malvinas".

Por su parte, Rocío Ortolano -quien también escribe en el libro- destaca el ejercicio de adaptación literaria: "Al llevarlo al formato de cuento, la historia baja a lo más profundo de la raíz del testimonio que son los valores. Ya no hablamos solo de la guerra sino de sostener al compañero, de tener fe y de mirar la vida con esperanza".

Una de las ilustraciones que forman parte del libro que será presentado este miércoles en el auditorio de la UC. Foto: Gentileza Universidad de Congreso

Más allá de la magia de las narraciones e ilustraciones, la obra cuenta con un valor agregado estratégico: una guía docente especialmente diseñada para maestros y maestras de escuelas.

Este apartado del libro infantil sobre Malvinas permite abordar las historias en las aulas desde múltiples dimensiones, vinculando la literatura con la historia, la geografía, el estudio de la fauna local, las artes plásticas y el manejo de las emociones.

El libro infantil sobre Malvinas llegará a las escuelas

Durante el acto de presentación, la Universidad de Congreso anunciará la donación de ejemplares impresos a la Dirección General de Escuelas (DGE), garantizando así que la publicación llegue a los establecimientos primarios de toda la provincia.

Asimismo, la versión digital del libro ya se encuentra disponible para su descarga libre y gratuita a través de la plataforma web de EdiUC.

Ejemplares del libro de la editorial de la Universidad de Congreso serán donados a las escuelas primarias de Mendoza.

La jornada contará además con un componente audiovisual: la proyección del cortometraje animado "El eco del primer corazón", inspirado en la historia de Pedro Giachino y producido por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Dirección y Producción Audiovisual de la UC.

Con esta iniciativa, la comunidad académica y cultural mendocina busca asegurar que la antorcha del recuerdo, la identidad y la memoria de los héroes de Malvinas siga viva en las mentes y corazones de quienes representan el futuro del país.