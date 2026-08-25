¿Cómo explicar la inmensidad, el dolor y el orgullo de Malvinas a un niño o una niña de Mendoza? La respuesta a este desafío pedagógico encontró forma en las páginas de "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco", una obra colectiva impulsada por la cátedra abierta "Ecos de Malvinas" de la Universidad de Congreso (UC).
Presentan un libro que transforma relatos de héroes de Malvinas en cuentos y fábulas infantiles
El libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco", editado por la Universidad de Congreso, será lanzado este miércoles en el auditorio universitario
El libro, publicado bajo el sello EdiUC, será presentado este miércoles, a las 19, en el auditorio de la casa de estudios (Colón 90, Ciudad de Mendoza), con entrada gratuita.
La iniciativa literaria nace tras un proceso de trabajo en equipo que llevó casi 2 años de producción. Su propuesta es tan novedosa como sensible: traducir las historias y vivencias en primera persona de los ex combatientes de Malvinas en relatos infantiles enmarcados en el mundo de las fábulas, la fantasía y los cuentos de hadas.
Detrás de la escritura se encuentra un equipo interdisciplinario integrado por Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.
Tras haber publicado anteriormente material académico y testimonial para adultos sobre la causa Malvinas, el grupo advirtió la necesidad de tender un puente directo hacia las nuevas generaciones.
Un libro sobre Malvinas para llegar a las infancias
"Nos quedaba relegado el público infantil y nos preguntamos cómo podíamos llegar a ellos para generar conciencia desde una edad temprana", explica a Diario UNO Jorge Dragonetti, uno de los autores y además coordinador junto a Mariana Cóvolo de la cátedra abierta "Ecos de Malvinas".
Por su parte, Rocío Ortolano -quien también escribe en el libro- destaca el ejercicio de adaptación literaria: "Al llevarlo al formato de cuento, la historia baja a lo más profundo de la raíz del testimonio que son los valores. Ya no hablamos solo de la guerra sino de sostener al compañero, de tener fe y de mirar la vida con esperanza".
Más allá de la magia de las narraciones e ilustraciones, la obra cuenta con un valor agregado estratégico: una guía docente especialmente diseñada para maestros y maestras de escuelas.
Este apartado del libro infantil sobre Malvinas permite abordar las historias en las aulas desde múltiples dimensiones, vinculando la literatura con la historia, la geografía, el estudio de la fauna local, las artes plásticas y el manejo de las emociones.
El libro infantil sobre Malvinas llegará a las escuelas
Durante el acto de presentación, la Universidad de Congreso anunciará la donación de ejemplares impresos a la Dirección General de Escuelas (DGE), garantizando así que la publicación llegue a los establecimientos primarios de toda la provincia.
Asimismo, la versión digital del libro ya se encuentra disponible para su descarga libre y gratuita a través de la plataforma web de EdiUC.
La jornada contará además con un componente audiovisual: la proyección del cortometraje animado "El eco del primer corazón", inspirado en la historia de Pedro Giachino y producido por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Dirección y Producción Audiovisual de la UC.
Con esta iniciativa, la comunidad académica y cultural mendocina busca asegurar que la antorcha del recuerdo, la identidad y la memoria de los héroes de Malvinas siga viva en las mentes y corazones de quienes representan el futuro del país.
En pocas palabras
- Presentación de libro: eEl libro "Con el corazón en Malvinas" será lanzado este miércoles en la Universidad de Congreso (UC).
- Contenido: transforma relatos de ex combatientes en cuentos infantiles, buscando generar conciencia en las nuevas generaciones.
- Acceso y distribución: ejemplares de la obra se donarán a escuelas primarias de Mendoza, mientras está disponible gratuitamente en formato digital.
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