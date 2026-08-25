México acumuló 50.000 llantas y ahora las tritura para convertirlas en materia reutilizable

Las enormes acumulaciones de neumáticos abandonados representan un riesgo ambiental. Cuando quedan expuestas a la intemperie, pueden acumular agua y convertirse en lugares ideales para la reproducción de mosquitos y otros vectores de enfermedades. Además, los incendios de grandes pilas de llantas son particularmente difíciles de controlar y pueden liberar contaminantes al aire y generar residuos que afectan el suelo y el agua de México.

México ya tritura y reutiliza miles de llantas

El problema tampoco es exclusivo de Matamoros. Durante años, distintas ciudades de la frontera de México acumularon enormes cantidades de neumáticos fuera de uso. Un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos registró, por ejemplo, depósitos con decenas de miles de llantas en municipios fronterizos.

Por eso, la nueva planta busca convertirse en algo más que una solución puntual. El programa contempla que pueda recibir neumáticos provenientes de otros municipios de la frontera norte, donde también existen acumulaciones importantes. Paralelamente, las autoridades anunciaron campañas para facilitar que los habitantes entreguen sus llantas usadas en puntos de acopio.