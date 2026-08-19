La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum calificó como un feminicida al consultor político argentino Fernando Cerimedo, luego de confirmarse su aprehensión en Bolivia por una causa de violencia de género. El estratega quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales tras ser denunciado por su cónyuge por un presunto intento de homicidio.
Claudia Sheinbaum se refirió a la detención del asesor Fernando Cerimedo: "Es un feminicida"
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el arresto del estratega digital Fernando Cerimedo por presunta tentativa de feminicidio
La acusación sobre Fernando Cerimedo y la postura oficial
Durante su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la jefa de Estado mexicana abordó de manera directa la situación procesal que involucra al consultor.
La mandataria Claudia Sheinbaum recordó que el entorno mediático con el que estuvo vinculado el estratega ya había sido señalado con anterioridad por su administración debido a la generación y propagación de contenidos falsos, detalló el portal La Jornada, de México.
"Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio", afirmó la presidenta. En el mismo espacio institucional, detalló que la presentación judicial de la víctima sostiene que el estratega habría contratado a personas para atentar contra su vida, hecho al cual sobrevivió.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo mexicano enfatizó la gravedad del hecho al catalogar al estratega directamente bajo la figura de feminicida, considerando los supuestos antecedentes de agresiones previas reportados en la presentación judicial. La mandataria remarcó además que la plataforma digital cofundada por el analista formaba parte de una red de difusión en América Latina.
Trayectoria política de Fernando Cerimedo en la región
El consultor político Fernando Cerimedo adquirió visibilidad en el ámbito público latinoamericano por su trabajo dentro del ecosistema digital durante la campaña presidencial argentina de 2023. En ese proceso electoral, el estratega integró el esquema de comunicación en redes que acompañó la postulación del espacio La Libertad Avanza.
Más allá de su labor en territorio argentino, la carrera del especialista abarcó colaboraciones en diversos procesos electorales de América Latina. Entre sus antecedentes profesionales figura su participación en campañas en Brasil junto al espacio del expresidente Jair Bolsonaro, además de asesorías en otras contiendas del continente.
Antes de su arresto, el profesional prestaba servicios de consultoría externa en Bolivia. Su perfil profesional se caracterizó históricamente por el desarrollo de estrategias en redes sociales, la gestión de opinión pública digital y el armado de portales de noticias enfocados en contenidos de alcance regional.
En pocas palabras
- Claudia Sheinbaum: la presidenta mexicana calificó a Fernando Cerimedo de feminicida.
- Arresto en Bolivia: Cerimedo fue detenido acusado por su esposa de intento de feminicidio.
- Trayectoria: el estratega trabajó en campañas de Argentina, Brasil y asesorías en Latinoamérica.