Claudia Sheinbaum se refirió a la detención del asesor Fernando Cerimedo: "Es un feminicida"

"Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio", afirmó la presidenta. En el mismo espacio institucional, detalló que la presentación judicial de la víctima sostiene que el estratega habría contratado a personas para atentar contra su vida, hecho al cual sobrevivió.

Fernando Cerimedo fue detenido acusado por su esposa de intento de feminicidio.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo mexicano enfatizó la gravedad del hecho al catalogar al estratega directamente bajo la figura de feminicida, considerando los supuestos antecedentes de agresiones previas reportados en la presentación judicial. La mandataria remarcó además que la plataforma digital cofundada por el analista formaba parte de una red de difusión en América Latina.

Trayectoria política de Fernando Cerimedo en la región

El consultor político Fernando Cerimedo adquirió visibilidad en el ámbito público latinoamericano por su trabajo dentro del ecosistema digital durante la campaña presidencial argentina de 2023. En ese proceso electoral, el estratega integró el esquema de comunicación en redes que acompañó la postulación del espacio La Libertad Avanza.

Más allá de su labor en territorio argentino, la carrera del especialista abarcó colaboraciones en diversos procesos electorales de América Latina. Entre sus antecedentes profesionales figura su participación en campañas en Brasil junto al espacio del expresidente Jair Bolsonaro, además de asesorías en otras contiendas del continente.

Antes de su arresto, el profesional prestaba servicios de consultoría externa en Bolivia. Su perfil profesional se caracterizó históricamente por el desarrollo de estrategias en redes sociales, la gestión de opinión pública digital y el armado de portales de noticias enfocados en contenidos de alcance regional.