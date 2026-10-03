Lula y Flávio Bolsonaro llegan a una elección ajustada en Brasil, el mayor comprador de Mendoza

Las exportaciones mendocinas llegan a puntos como el Hub Logístico de Itajaí, y desde allí circulan por los mercados del país vecino.

Qué tiene que pasar para que haya segunda vuelta

Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita más de la mitad de los votos válidos. Los blancos y nulos quedan fuera de ese cálculo. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, los 2 más votados competirán en un balotaje el domingo 25 de octubre.

Los números de Datafolha mostraron a Lula por debajo de ese umbral. Sin embargo, constituyen una medición de preferencias previa a la elección y no un resultado: la participación y las decisiones finales de los electores determinarán si la presidencia se resuelve este domingo o necesita otra jornada de votación.

Los dólares que vinculan a Mendoza con Brasil

El peso del mercado brasileño se puede dimensionar con las exportaciones provinciales. Según el Consejo Empresario Mendocino, Mendoza vendió bienes al exterior por U$S1.538 millones durante 2025.

Por su parte, el Gobierno provincial informó que Brasil fue el principal destino de esas exportaciones, con compras por U$S409 millones. Se estima que ese país representa algo más de 1 de cada 4 dólares obtenidos por ventas de bienes al exterior.

La importancia de esa relación quedó expuesta en julio, cuando Diario UNO consultó a exportadores por los cruces entre Javier Milei y Lula. Productores de ajo y empresarios vinculados al vino y la fruta expresaron preocupación por posibles obstáculos comerciales.

Lula Da Silva ya se enfrentó a Jair Bolsonaro. Ahora el adversario es el hijo del referente de derecha, Flávio.

El reclamo de la FEM para preservar la relación comercial

La Federación Económica de Mendoza también intervino en ese debate. En un pronunciamiento publicado por Diario UNO el 7 de agosto, pidió preservar los canales de diálogo con Brasil y evitar que las diferencias ideológicas entre gobiernos comprometieran los vínculos económicos.

La entidad destacó la relevancia del país vecino para la producción agroindustrial y defendió una política exterior sostenida como política de Estado. Su planteo apuntó a dar estabilidad a empresas, trabajadores y economías regionales, más allá de las afinidades políticas de los mandatarios.

Qué se elige este domingo en Brasil

Más de 158 millones de personas están habilitadas para votar, según el Tribunal Superior Electoral. La elección se realizará mediante urnas electrónicas, de 8 a 17, tomando como referencia el horario de Brasilia.

Además de presidente y vicepresidente, se elegirán gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal. También se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 de los 81 escaños del Senado -dos tercios del total- y cargos legislativos estatales y distritales.

Para Mendoza, la jornada definirá un paso central en el futuro político de su mayor cliente externo.