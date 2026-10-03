Lula y Flávio Bolsonaro llegan a una elección ajustada en Brasil, el mayor comprador de Mendoza

Brasil elegirá presidente este domingo 4 de octubre y Mendoza tiene razones económicas para seguir la jornada de cerca. El país vecino fue el principal comprador de productos de la provincia en 2025, con operaciones por U$S409 millones. Allí encuentran mercado vinos y productos agrícolas mendocinos, por lo que el vínculo bilateral importa también puertas adentro de bodegas, fincas y empresas exportadoras.
La elección enfrenta como principales contendientes al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Un relevamiento de Datafolha difundido el jueves 1 de octubre ubicó a Lula con 42% de intención de voto y a su rival con 38%, sobre el total de respuestas. Pero el escenario, por ahora, sigue abierto.
Al considerar únicamente los votos válidos estimados, los porcentajes fueron de 45% y 40%, respectivamente. La encuesta, encargada por Folha de S.Paulo y TV Globo, entrevistó a 2.506 personas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Qué tiene que pasar para que haya segunda vuelta
Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita más de la mitad de los votos válidos. Los blancos y nulos quedan fuera de ese cálculo. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, los 2 más votados competirán en un balotaje el domingo 25 de octubre.
Los números de Datafolha mostraron a Lula por debajo de ese umbral. Sin embargo, constituyen una medición de preferencias previa a la elección y no un resultado: la participación y las decisiones finales de los electores determinarán si la presidencia se resuelve este domingo o necesita otra jornada de votación.
Los dólares que vinculan a Mendoza con Brasil
El peso del mercado brasileño se puede dimensionar con las exportaciones provinciales. Según el Consejo Empresario Mendocino, Mendoza vendió bienes al exterior por U$S1.538 millones durante 2025.
Por su parte, el Gobierno provincial informó que Brasil fue el principal destino de esas exportaciones, con compras por U$S409 millones. Se estima que ese país representa algo más de 1 de cada 4 dólares obtenidos por ventas de bienes al exterior.
La importancia de esa relación quedó expuesta en julio, cuando Diario UNO consultó a exportadores por los cruces entre Javier Milei y Lula. Productores de ajo y empresarios vinculados al vino y la fruta expresaron preocupación por posibles obstáculos comerciales.
El reclamo de la FEM para preservar la relación comercial
La Federación Económica de Mendoza también intervino en ese debate. En un pronunciamiento publicado por Diario UNO el 7 de agosto, pidió preservar los canales de diálogo con Brasil y evitar que las diferencias ideológicas entre gobiernos comprometieran los vínculos económicos.
La entidad destacó la relevancia del país vecino para la producción agroindustrial y defendió una política exterior sostenida como política de Estado. Su planteo apuntó a dar estabilidad a empresas, trabajadores y economías regionales, más allá de las afinidades políticas de los mandatarios.
Qué se elige este domingo en Brasil
Más de 158 millones de personas están habilitadas para votar, según el Tribunal Superior Electoral. La elección se realizará mediante urnas electrónicas, de 8 a 17, tomando como referencia el horario de Brasilia.
Además de presidente y vicepresidente, se elegirán gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal. También se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 de los 81 escaños del Senado -dos tercios del total- y cargos legislativos estatales y distritales.
Para Mendoza, la jornada definirá un paso central en el futuro político de su mayor cliente externo.
En pocas palabras
- Brasil vota: este domingo se elige presidente entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en una elección ajustada.
- Vínculo económico: Brasil fue el principal comprador de productos mendocinos en 2025, con operaciones por U$S409 millones.
- Impacto provincial: la elección presidencial brasileña es seguida de cerca por Mendoza debido a su importancia como socio comercial.