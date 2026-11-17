Cada vez que llega el verano, se juega un partido de fútbol contra la selección vecina o hay que redactar un mensaje formal, aparece la misma duda frente al teclado: ¿se dice brasilero o brasileño?
Durante años circuló la idea de que decir "brasilero" era un error de pronunciación o una deformación callejera del idioma, y que la única forma correcta de escribir el gentilicio era "brasileño". Sin embargo, los especialistas en lengua española aclaran que se trata de un mito: ambas palabras son completamente válidas y significan exactamente lo mismo.
¿Cuál es la verdadera diferencia entre brasilero y brasileño?
A nivel de significado, no existe ninguna diferencia entre brasilero y brasileño. Los dos términos sirven para nombrar a una persona nacida en Brasil o a cualquier cosa originaria de ese país (desde una comida típica hasta una canción o una playa).
La única distinción real pasa por la región geográfica donde se usa cada palabra y el grado de formalidad del texto o la charla:
- Brasilero: Es una adaptación directa de la palabra original en portugués (brasileiro). Su uso es totalmente normal y mayoritario en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, tanto en las charlas cotidianas como en los medios de comunicación, el periodismo deportivo y el turismo.
- Brasileño: Es la variante más extendida en España y en el resto de los países de habla hispana (como México, Colombia, Chile o Perú). Por su alcance global, suele elegirse en textos formales, académicos, diplomáticos o de distribución internacional.
Qué dice la RAE: ¿es un error escribir "brasilero"?
Muchos docentes o correctores estrictos suelen tachar la palabra brasilero pensando que es un extranjerismo mal adaptado. Sin embargo, tanto el Diccionario de la lengua española como el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE) avalan el uso de las dos variantes.
La institución lingüística reconoce que la terminación en -ero tiene una fuerte tradición histórica en el Cono Sur debido a la cercanía fronteriza y al intercambio cultural permanente con Brasil. Por lo tanto, escribir brasilero no constituye ninguna falta de ortografía ni un error gramatical.
Sabiendo que las dos formas están aceptadas por la academia, la elección entre brasilero o brasileño depende simplemente de quién te va a leer o escuchar:
- Para charlar, publicar en redes o escribir en Argentina: Usar brasilero suena mucho más natural, cercano y propio de nuestra forma de hablar. Decir "me voy de vacaciones a las playas brasileras" o "el delantero brasilero" encaja perfecto con el español rioplatense.
- Para trabajos universitarios, currículums o textos internacionales: Si estás redactando un documento técnico, una tesis o un artículo pensado para lectores de toda América Latina y España, brasileño es la opción más neutra y estándar.
En pocas palabras
- Uso de gentilicios: Se analiza si se dice "brasilero" o "brasileño", ambas formas son válidas y significan lo mismo.
- Diferencia regional: "Brasilero" se usa mayoritariamente en Argentina y países del Cono Sur, mientras que "brasileño" es más común en España y el resto de Hispanoamérica.
- Recomendación RAE: La Real Academia Española avala ambas variantes, la elección depende del contexto geográfico y formal del hablante.