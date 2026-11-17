La única distinción real pasa por la región geográfica donde se usa cada palabra y el grado de formalidad del texto o la charla:

Brasilero: Es una adaptación directa de la palabra original en portugués (brasileiro). Su uso es totalmente normal y mayoritario en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia , tanto en las charlas cotidianas como en los medios de comunicación, el periodismo deportivo y el turismo.

Es una adaptación directa de la palabra original en portugués (brasileiro). Su uso es totalmente normal y mayoritario en , tanto en las charlas cotidianas como en los medios de comunicación, el periodismo deportivo y el turismo. Brasileño: Es la variante más extendida en España y en el resto de los países de habla hispana (como México, Colombia, Chile o Perú). Por su alcance global, suele elegirse en textos formales, académicos, diplomáticos o de distribución internacional.

Qué dice la RAE: ¿es un error escribir "brasilero"?

Muchos docentes o correctores estrictos suelen tachar la palabra brasilero pensando que es un extranjerismo mal adaptado. Sin embargo, tanto el Diccionario de la lengua española como el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE) avalan el uso de las dos variantes.

La institución lingüística reconoce que la terminación en -ero tiene una fuerte tradición histórica en el Cono Sur debido a la cercanía fronteriza y al intercambio cultural permanente con Brasil. Por lo tanto, escribir brasilero no constituye ninguna falta de ortografía ni un error gramatical.

Sabiendo que las dos formas están aceptadas por la academia, la elección entre brasilero o brasileño depende simplemente de quién te va a leer o escuchar: