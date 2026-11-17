Este equilibrio es fundamental. Las yemas cocidas aportan la textura ideal para formar una pasta manipulable, mientras que la miel cumple una función clave: actúa como un atrayente irresistible.

La pasta de la yema es ideal para que las hormigas puedan manipular la trampa.

Al mezclar estos ingredientes con el ácido bórico, se crea un cebo que las hormigas obreras no dudan en recolectar y llevar directamente al interior del nido para alimentar a la reina y a las larvas.

Por qué este método casero no falla

A diferencia de los repelentes comunes que solo ahuyentan a los insectos de forma temporal, haciendo que se muden a otro sector del terreno, este sistema actúa directamente en el corazón de la colonia.

Las hormigas cortadoras no se alimentan directamente de las hojas que transportan, sino que las utilizan para cultivar un hongo subterráneo. Al ingresar el cebo con ácido bórico al hormiguero, este actúa de manera lenta pero implacable.

El veneno destruye el sistema digestivo de los insectos de forma progresiva, permitiendo que la obrera alcance a compartir la sustancia con la reina antes de morir. Al caer la reina, el hormiguero colapsa por completo y se erradica para siempre.