Llega la temporada de calor y, con ella, uno de los dolores de cabeza más recurrentes para quienes disfrutan de embellecer sus espacios verdes: la invasión de hormigas. Afortunadamente, este dolor puede ser eliminado usando algunas yemas de huevo.
La gran incógnita que se hacen todos los vecinos y amantes de la jardinería, más allá de cómo hacer este insecticida, es: ¿exactamente cuántas yemas de huevo se necesitan para desterrar a las hormigas de raíz?
Cuántas yemas de huevo usar para eliminar a las hormigas del jardín
Para preparar una porción estándar y efectiva que elimine por completo el hormiguero, la receta tradicional requiere exactamente 2 yemas de huevo duro, combinadas con media cucharada de miel y una cucharada sopera de ácido bórico en polvo.
Este equilibrio es fundamental. Las yemas cocidas aportan la textura ideal para formar una pasta manipulable, mientras que la miel cumple una función clave: actúa como un atrayente irresistible.
Al mezclar estos ingredientes con el ácido bórico, se crea un cebo que las hormigas obreras no dudan en recolectar y llevar directamente al interior del nido para alimentar a la reina y a las larvas.
Por qué este método casero no falla
A diferencia de los repelentes comunes que solo ahuyentan a los insectos de forma temporal, haciendo que se muden a otro sector del terreno, este sistema actúa directamente en el corazón de la colonia.
Las hormigas cortadoras no se alimentan directamente de las hojas que transportan, sino que las utilizan para cultivar un hongo subterráneo. Al ingresar el cebo con ácido bórico al hormiguero, este actúa de manera lenta pero implacable.
El veneno destruye el sistema digestivo de los insectos de forma progresiva, permitiendo que la obrera alcance a compartir la sustancia con la reina antes de morir. Al caer la reina, el hormiguero colapsa por completo y se erradica para siempre.
En pocas palabras
- El calor: la temporada de calor trae consigo la invasión de hormigas, un problema común en los jardines.
- Método casero: se utilizan 2 yemas de huevo duro, miel y ácido bórico para crear un cebo efectivo contra las hormigas.
- Eficacia: el cebo destruye la colonia desde adentro, eliminando a la reina y erradicando el hormiguero para siempre.