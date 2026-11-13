Cuántos minutos se cocina un huevo duro para que salga en su punto

Lograr el huevo duro perfecto no siempre es tan fácil como parece. A pesar de tratarse de un eslabón importante de la alimentación saludable que resuelve ensaladas, rellenos y desayunos en pocos minutos, pasarse apenas un rato en la hornalla o retirarlo antes de tiempo cambia por completo su textura, su color y su sabor.
Para obtener un resultado ideal, la regla general indica dejarlos en agua hirviendo durante un lapso de entre 7 y 13 minutos, dependiendo de qué tan cremosa o firme se prefiera la yema.
Huevo duro: minuto a minuto, según el punto deseado
Una vez que el agua rompe el hervor y se sumergen los huevos, el reloj marca la diferencia:
- 7 minutos: se logra una clara firme por fuera, pero con una yema todavía líquida en el centro.
- 8 minutos: se obtiene una yema blanda, brillante y suave, sin llegar a derramarse.
- 10 minutos: los huevos quedan bien cocidos, pero conservan un núcleo ligeramente blando y cremoso.
- 12 a 13 minutos: es el tiempo exacto para conseguir un huevo duro tradicional, con la clara y la yema totalmente cocidas y firmes.
Claves prácticas sobre el huevo
Además de controlar el reloj, existen tres recomendaciones fundamentales para asegurar una buena cocción del huevo y seguir al pie de la letra una buena alimentación saludable, incluyéndolo en alguna dieta:
Es aconsejable sumergir los huevos suavemente con una cuchara una vez que el agua alcanzó el punto de ebullición. De esa manera es mucho más preciso contar los minutos reales de cocción.
Apenas se cumple el tiempo elegido, conviene retirar los huevos de la olla y colocar bajo el chorro de agua fría de la canilla. Este choque térmico frena el calor residual para que no se sigan cocinando por dentro y, al mismo tiempo, facilita despegar la cáscara.
Los especialistas recomiendan que el huevo alcance una cocción adecuada para prevenir riesgos vinculados a la bacteria de la Salmonella. En el extremo opuesto, si se hierven más de 15 minutos, se produce una reacción química entre el azufre de la clara y el hierro de la yema que forma un halo gris verdoso alrededor del centro y reseca demasiado la preparación.
En pocas palabras
- Huevo duro perfecto: La clave está en el tiempo de cocción, entre 7 y 13 minutos para lograr la textura deseada.
- Claves prácticas: Sumegir los huevos suavemente y enfriarlos rápidamente frena la cocción y facilita el pelado.
- Seguridad y calidad: Cocinar adecuadamente previene riesgos de Salmonella y evita halos grisáceos por sobrecocción.