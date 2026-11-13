Cómo cuidar una planta de jazmín en noviembre para que llene de aroma, color y belleza el jardín

Para cuidar un jazmín en noviembre, el mes previo al verano, esta planta requiere estar ubicado a pleno sol, donde reciba varias horas diarias de luz directa y se encuentre resguardado de los vientos fuertes. Aunque logra adaptarse a la semisombra, la falta de luz suficiente reducirá notablemente su cantidad de flores. También demanda bastante agua y lo ideal es regarlo cada dos o tres días para mantener la tierra húmeda, pero jamás encharcada.

Además, es una planta que crece muy bien en un sustrato rico en nutrientes y fértil por lo que el único tipo de suelo que debes evitar por completo es el suelo arcilloso. Así que si tienes o lo vas a cultivar en maceta, asegúrate de que tenga orificios en el fondo para evacuar el agua sobrante.

El jazmín es una de esas plantas que enamoran en esta época.

En esta etapa de desarrollo activo en primavera y verano, en noviembre se debe aplicar abono una vez al mes para brindarle los nutrientes que necesita. Sin embargo, a diferencia de otras plantas trepadoras, el jazmín no se sujeta por sí solo a las superficies. Entonces debes colocarle una espaldera, reja o tutor firme para ir sujetando y guiando sus ramas a medida que crecen.

Por último no realices podas intensas justo antes de florecer, solamente tenés que sacar las ramas secas o dañadas, dejando la poda fuerte para el final del verano o comienzos del otoño.