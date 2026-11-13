Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de jazmín, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su aroma inigualable. Sin embargo, es necesario conocer los cuidados adecuados que necesita en el mes de noviembre.
Cuidar una planta de jazmín durante noviembre, es decir en plena primavera y en una época de crecimiento activo para las plantas, es una tarea muy sencilla, ya que se trata de una trepadora rústica y altamente resistente. A continuación, compartimos una guía con los cuidados adecuados que necesita en el mes de noviembre.
Cómo cuidar una planta de jazmín en noviembre para que llene de aroma, color y belleza el jardín
Para conseguir que tu jardín se llene de sus hermosas flores blancas y de su inconfundible aroma intenso que caracteriza a la planta de jazmín es suficiente con seguir estos cuidados explicados con palabras simples:
Para cuidar un jazmín en noviembre, el mes previo al verano, esta planta requiere estar ubicado a pleno sol, donde reciba varias horas diarias de luz directa y se encuentre resguardado de los vientos fuertes. Aunque logra adaptarse a la semisombra, la falta de luz suficiente reducirá notablemente su cantidad de flores. También demanda bastante agua y lo ideal es regarlo cada dos o tres días para mantener la tierra húmeda, pero jamás encharcada.
Además, es una planta que crece muy bien en un sustrato rico en nutrientes y fértil por lo que el único tipo de suelo que debes evitar por completo es el suelo arcilloso. Así que si tienes o lo vas a cultivar en maceta, asegúrate de que tenga orificios en el fondo para evacuar el agua sobrante.
En esta etapa de desarrollo activo en primavera y verano, en noviembre se debe aplicar abono una vez al mes para brindarle los nutrientes que necesita. Sin embargo, a diferencia de otras plantas trepadoras, el jazmín no se sujeta por sí solo a las superficies. Entonces debes colocarle una espaldera, reja o tutor firme para ir sujetando y guiando sus ramas a medida que crecen.
Por último no realices podas intensas justo antes de florecer, solamente tenés que sacar las ramas secas o dañadas, dejando la poda fuerte para el final del verano o comienzos del otoño.
En pocas palabras
- Cuidado del jazmín: requiere pleno sol y riego cada dos o tres días para mantener la tierra húmeda.
- Sustrato y nutrientes: evita suelos arcillosos; usa sustrato fértil y abona una vez al mes en primavera-verano.
- Guía y poda: necesita tutores para guiar su crecimiento y podas solo de ramas secas antes de florecer.