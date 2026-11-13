El árbol con flores que podés cultivar en maceta: ideal para patios chicos y es una joya de la jardinería

Si se guía su tallo principal y se realiza una poda de formación regular, la camelia adopta la silueta de un pequeño árbol de copa redondeada. Sus ramas erguidas y sus hojas verdes, gruesas y lustrosas forman una estructura muy limpia, perfecta para lucir en una maceta amplia en la entrada de la casa, en un patio interno o junto a una pared.

Además, el gran atractivo visual está en sus pimpollos: las flores pueden ser simples o dobles, con pétalos que van desde el blanco puro y el rosa pálido hasta el fucsia, el rojo intenso o combinaciones jaspeadas.

Claves y cuidados para cultivar la camelia en maceta

Para que este árbol en miniatura prospere en un recipiente sin marchitarse, hay cuatro factores decisivos que marcan la diferencia entre una planta débil y una llena de pimpollos:

Sustrato ácido: La camelia es una planta acidófila . No crece bien en la tierra común de jardín porque necesita un suelo con pH bajo. Al plantarla en maceta, hay que usar tierra para azaleas y camelias o mezclar tierra fértil con turba, compost orgánico o acículas de pino.

La camelia es una . No crece bien en la tierra común de jardín porque necesita un suelo con pH bajo. Al plantarla en maceta, hay que usar o mezclar tierra fértil con turba, compost orgánico o acículas de pino. Luz filtrada y media sombra: No tolera el sol directo y fuerte de las horas de la siesta, ya que sus hojas se queman con facilidad. La ubicación ideal es un sector con sol suave de la mañana o media sombra , resguardado de los vientos secos y las corrientes de aire violentas.

No tolera el sol directo y fuerte de las horas de la siesta, ya que sus hojas se queman con facilidad. La ubicación ideal es un sector con , resguardado de los vientos secos y las corrientes de aire violentas. Riego frecuente pero sin encharcar: El sustrato debe mantenerse fresco y húmedo, pero nunca empapado como barro. Es indispensable que la maceta tenga agujeros de drenaje generosos en la base y una capa de leca o piedras en el fondo.

El sustrato debe mantenerse fresco y húmedo, pero nunca empapado como barro. Es indispensable que la maceta tenga en la base y una capa de leca o piedras en el fondo. Cuidado con el agua de la canilla: En muchas zonas del país, el agua corriente tiene demasiado sarro (cal), lo que neutraliza la acidez de la maceta y hace que las hojas se pongan amarillas. Lo más recomendable es regar con agua de lluvia o dejar reposar el agua de red en un balde durante 24 horas antes de usarla.

En muchas zonas del país, el agua corriente tiene demasiado sarro (cal), lo que neutraliza la acidez de la maceta y hace que las hojas se pongan amarillas. Lo más recomendable es regar con o dejar reposar el agua de red en un balde durante 24 horas antes de usarla. Fertilizante y abono: Conviene aplicar fertilizante para plantas acidófilas una vez al mes durante la época de crecimiento activo (a partir de la primavera, cuando termina la floración). En los meses más fríos no hace falta abonar.

Con una maceta adecuada, buen drenaje y tierra ácida, este pequeño árbol resiste el paso de las estaciones sin perder elegancia y se convierte en el centro de todas las miradas cuando el invierno empieza a despedirse.