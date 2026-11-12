El caso del docente acusado de mostrar fotos hot frente a una clase en el colegio Martín Zapata fue quizá el escándalo escolar más resonante del año en Mendoza. Sin embargo, a tres meses del hecho, el abogado del vicedirector investigado dice que no les han informado sobre ninguna imputación penal, mientras el proceso administrativo en la UNCuyo sigue bajo secreto de sumario.
Fotos hot del Martín Zapata: a 3 meses del hecho, el docente no está imputado y asegura que lo hackearon
A tres meses del escándalo en el Martín Zapata, el vicedirector dice que lo hackearon y su abogado afirma que no hubo imputación formal ¿Cómo sigue el caso?
Es decir que la historia parece ir a su ritmo, tanto en la Justicia provincial como en la universidad.
El episodio es conocido: durante una clase de preuniversitario, algunos alumnos vieron con estupor fotografías de mujeres semidesnudas -entre ellas, una exdocente del colegio- y luego llegaron acusaciones contra el vicedirector, que había estado utilizando su PC conectada al proyector.
El escándalo implicó que el profesor fuera apartado. El abogado del docente, Ariel Benavídez, sostiene que hay indicios de que los hackeos de computadoras se están volviendo muy comunes en el ámbito escolar. Y es -dice- lo que probablemente ocurrió en aquella clase del Martín Zapata.
Antecedentes de un posible hackeo en el Martín Zapata
Según pudo saber Diario UNO, la defensa pretende que se sumen testimonios de otros docentes que han pasado por hackeos.
Como antecedente, se menciona que hace poco estudiantes intervinieron el micrófono de un profesor en el Colegio Universitario Central y que, después del escándalo en el Martín Zapata, habría pasado -en la misma escuela del escándalo- algo parecido a lo que le ocurrió al vicedirector, pero con una profesora de geografía.
También se destacan otros hechos, como el ocurrido en septiembre en la escuela técnica 4-120 de San Martín, donde los chicos lograron acceder al Drive de una docente, extrajeron fotos hot y las difundieron por WhatsApp, lo cual terminó en otra denuncia penal.
¿Y cómo sería la vía para demostrar que existió un acceso no autorizado a la computadora del profesor acusado? Para la defensa, el camino es inverso: quien debe demostrar que no hubo hackeo es el Ministerio Público.
Entre tanto, el docente sigue apartado de su cargo, aunque con goce de haberes. La investigación sigue en desarrollo, pero el riesgo, si termina sobreseído, será el estigma social.
En pocas palabras
- Sin imputaciones: a tres meses del incidente en el colegio Martín Zapata, el docente investigado aún no registra cargos formales.
- Teoría del hackeo: la defensa sostiene que el docente fue víctima de un hackeo, citando antecedentes similares en otras instituciones educativas.
- Estatus actual: el profesor continúa apartado de sus funciones escolares con goce de haberes mientras avanza la investigación judicial.