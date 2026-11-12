Fotos hot del Martín Zapata: a 3 meses del hecho, el docente no está imputado y asegura que lo hackearon

Tras el episodio, los estudiantes del Martín Zapata realizaron una sentada para pedir que se esclarezca el hecho. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

El escándalo implicó que el profesor fuera apartado. El abogado del docente, Ariel Benavídez, sostiene que hay indicios de que los hackeos de computadoras se están volviendo muy comunes en el ámbito escolar. Y es -dice- lo que probablemente ocurrió en aquella clase del Martín Zapata.

Antecedentes de un posible hackeo en el Martín Zapata

Según pudo saber Diario UNO, la defensa pretende que se sumen testimonios de otros docentes que han pasado por hackeos.

Como antecedente, se menciona que hace poco estudiantes intervinieron el micrófono de un profesor en el Colegio Universitario Central y que, después del escándalo en el Martín Zapata, habría pasado -en la misma escuela del escándalo- algo parecido a lo que le ocurrió al vicedirector, pero con una profesora de geografía.

La puerta de la escuela Martín Zapata, dependiente de la UNCuyo.

También se destacan otros hechos, como el ocurrido en septiembre en la escuela técnica 4-120 de San Martín, donde los chicos lograron acceder al Drive de una docente, extrajeron fotos hot y las difundieron por WhatsApp, lo cual terminó en otra denuncia penal.

¿Y cómo sería la vía para demostrar que existió un acceso no autorizado a la computadora del profesor acusado? Para la defensa, el camino es inverso: quien debe demostrar que no hubo hackeo es el Ministerio Público.

Entre tanto, el docente sigue apartado de su cargo, aunque con goce de haberes. La investigación sigue en desarrollo, pero el riesgo, si termina sobreseído, será el estigma social.