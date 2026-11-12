Si tenés un horno viejo o sin uso, tenés un tesoro en casa: qué hacer con la rejilla

Para llevar a cabo esta idea de reciclaje vas a necesitar el horno desocupado y limpio, taladro con mechas para perforar la chapa, las plantas de tu preferencia y por último los soportes o tornillos para fijar las rejillas en la pared. Sin embargo, antes que pienses en qué vas a usarlas y quieres darle otro aspecto, es el momento ideal para pintarlas con aerosol o pintura.

Ahora solo hay que fijar la rejilla firmemente a una pared y colocar ganchos en algunos de sus espacios. De esta manera, se pueden colgar pequeñas macetas y hacer un jardín vertical. La misma idea sirve para organizar la cocina, ya sea para colgar repasadores, agarraderas y utensilios.

Una excelente forma de reciclar la rejilla del horno es como colgante para plantas, objetos u herramientas.

También puede transformarse en un organizador de herramientas para el garaje o el jardín. Al colocarle diferentes ganchos, es posible mantener ordenados objetos como pinzas, destornilladores y llaves. En todos los casos, es importante utilizar tornillos y fijaciones adecuados para asegurar la rejilla del horno y tener en cuenta el peso de los objetos que se van a colgar.