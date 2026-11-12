Si tenés un horno viejo o sin uso, tenés un tesoro en casa: qué hacer con la rejilla

Los hornos duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es la rejilla o parrilla que está dentro del horno, que lejos de ser una simple basura, puede ser una excelente idea para reciclarla por su forma, estructura y material.
Reciclaje: qué hacer con la rejilla o parrilla de ese horno viejo
Un horno viejo puede ser un verdero tesoro para tu hogar o el jardín, ya que su rejilla permite transformarse en organizadores de pared para utensilios de cocina, macetas, como soporte para plantas o incluso herramientas.
Para llevar a cabo esta idea de reciclaje vas a necesitar el horno desocupado y limpio, taladro con mechas para perforar la chapa, las plantas de tu preferencia y por último los soportes o tornillos para fijar las rejillas en la pared. Sin embargo, antes que pienses en qué vas a usarlas y quieres darle otro aspecto, es el momento ideal para pintarlas con aerosol o pintura.
Ahora solo hay que fijar la rejilla firmemente a una pared y colocar ganchos en algunos de sus espacios. De esta manera, se pueden colgar pequeñas macetas y hacer un jardín vertical. La misma idea sirve para organizar la cocina, ya sea para colgar repasadores, agarraderas y utensilios.
También puede transformarse en un organizador de herramientas para el garaje o el jardín. Al colocarle diferentes ganchos, es posible mantener ordenados objetos como pinzas, destornilladores y llaves. En todos los casos, es importante utilizar tornillos y fijaciones adecuados para asegurar la rejilla del horno y tener en cuenta el peso de los objetos que se van a colgar.
En pocas palabras
- Horno viejo: su rejilla puede ser reciclada como un tesoro del hogar en minutos.
- Usos prácticos: ideal para organizar utensilios, macetas o herramientas como jardín vertical o en la cocina.
- Preparación: requiere limpieza, pintura opcional y fijación segura a la pared con soportes adecuados.