Si tenés un lavarropas roto o sin uso, tenés un tesoro: qué hacer con el cristal de la puerta

También puedes hacer una cama para mascotas de tamaño pequeño o un macetero para una flor colgante como la flox. En este caso podrías forrar el cuenco y poner un sustrato adecuado, después simplemente echar un montón de semillas de esta flor y dejar que crezcan.

Incluso se puede crear una ventana para perros, un bebedero o tragaluz para mejorar el aspecto de tu casa. Además, otra opción es acoplar el cristal sobre una estructura o mueble de madera para hacer una bacha original para el jardín, quincho, baño o patio.

Con algunas ideas de reciclaje, transforma el cristal del lavarropas en ideas maravillosas.

Por último, ahora que está por llegar el 31 de octubre, puedes hacer un tazón de dulces perfecto para Halloween.

Por qué reciclar un cristal de lavarropas es un tesoro

Aunque parezca extraño, los lavarropas tienen una estructura perfecta para darles una nueva vida aunque no funcionen: