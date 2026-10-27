Los lavarropas duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Si tenés un lavarropas roto o sin uso, tenés un tesoro: qué hacer con el cristal de la puerta
En casa puede haber un lavarropas viejo, así que puedes convertir su tapa en un tesoro del reciclaje en menos de 5 minutos
Un claro ejemplo de esto es el cristal que cubre el lavarropas, que lejos de ser una simple basura, puede ser una excelente idea para reciclarlo por su forma y material.
Reciclaje: qué hacer con la tapa de cristal del lavarropas
Aunque un viejo lavarropas parezca una chatarra, el cristal presente en su tapa puede servir de muchas formas: primero como un frutero. Para ello solo debes quitar el cristal, lavarlo y usarlo como frutero o centro de mesa en tu casa.
También puedes hacer una cama para mascotas de tamaño pequeño o un macetero para una flor colgante como la flox. En este caso podrías forrar el cuenco y poner un sustrato adecuado, después simplemente echar un montón de semillas de esta flor y dejar que crezcan.
Incluso se puede crear una ventana para perros, un bebedero o tragaluz para mejorar el aspecto de tu casa. Además, otra opción es acoplar el cristal sobre una estructura o mueble de madera para hacer una bacha original para el jardín, quincho, baño o patio.
Por último, ahora que está por llegar el 31 de octubre, puedes hacer un tazón de dulces perfecto para Halloween.
Por qué reciclar un cristal de lavarropas es un tesoro
Aunque parezca extraño, los lavarropas tienen una estructura perfecta para darles una nueva vida aunque no funcionen:
- Son duraderos en el tiempo.
- Su forma permite reutilizarlos de miles de formas.
- Reciclarlos reduce la contaminación ambiental.
- Permite recuperar materiales valiosos como el cristal.
- Cada estructura del lavarropas tiene miles de usos dentro de casa.
En pocas palabras
- Tesoro del reciclaje: la tapa de cristal de un lavarropas viejo puede reutilizarse creativamente en menos de 5 minutos.
- Usos versátiles: sirve como frutero, cama para mascotas, macetero, bebedero o ventana para perros, e incluso para crear un tazón de dulces.
- Beneficios del reciclaje: reutilizar el cristal reduce la contaminación, recupera materiales valiosos y aprovecha la durabilidad de la estructura.