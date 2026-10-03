No tires el cartón que enrolla el cintex o cinta adhesiva, es un tesoro: por qué y para qué sirve

En lugar de gastar un dineral en decoraciones o reposiciones, puedes transformar elementos que ya no usas en detalles encantadores y funcionales para tu hogar. Una cinta adhesiva que se acabó y estás a punto de tirar es el ejemplo perfecto: con un poco de creatividad puedes convertirla en ideas maravillosas.

En vez de desechar los tubos de cartón de las cintas, consérvalos para elaborar artículos de gran utilidad.

Por qué el cartón que enrolla el cintex o cinta adhesiva es un tesoro

Son resistentes y versátiles.

Su forma es práctica para cualquier uso.

Reutilizarlo evita generar más residuos.

Ahorras dinero en cosas nuevas que puedes crear desde cero.

Al usarlas nuevamente, puedes personalizarlas a tu gusto.

Es biodegradable.

Reciclaje: tres ideas útiles para volver a usar el tubo de cartón de cinta adhesiva

En vez de desechar los tubos de cartón que le dan forma a las cintas, conviene más guardarlos por tres razones. Primero, puedes hacer un reloj como proyecto escolar usando el tubo de cartón, dos tapas de cartulina y uniendo las piezas del mismo.