No tires el cartón que enrolla el cintex o cinta adhesiva, es un tesoro: por qué y para qué sirve

El reciclaje es una práctica fundamental que nos permite darles una segunda oportunidad a objetos que suelen considerarse desechos, tal como en el caso de los cartones de la cinta. Por eso, quien tiene uno en casa, en realidad posee un tesoro: te enseñamos a darle una segunda vida transformándolo en un objeto funcional.
En lugar de gastar un dineral en decoraciones o reposiciones, puedes transformar elementos que ya no usas en detalles encantadores y funcionales para tu hogar. Una cinta adhesiva que se acabó y estás a punto de tirar es el ejemplo perfecto: con un poco de creatividad puedes convertirla en ideas maravillosas.
Por qué el cartón que enrolla el cintex o cinta adhesiva es un tesoro
- Son resistentes y versátiles.
- Su forma es práctica para cualquier uso.
- Reutilizarlo evita generar más residuos.
- Ahorras dinero en cosas nuevas que puedes crear desde cero.
- Al usarlas nuevamente, puedes personalizarlas a tu gusto.
- Es biodegradable.
Reciclaje: tres ideas útiles para volver a usar el tubo de cartón de cinta adhesiva
En vez de desechar los tubos de cartón que le dan forma a las cintas, conviene más guardarlos por tres razones. Primero, puedes hacer un reloj como proyecto escolar usando el tubo de cartón, dos tapas de cartulina y uniendo las piezas del mismo.
También sirven para usarlos como cajitas originales para guardar tus aros, collares u otros artículos pequeños como anillos o llaves. Además, un organizador de lapiceras y lápices es ideal para tu escritorio, saliendo del uso de las latas recicladas.
Por último, pueden usarse como un organizador de bolsas para tu cocina. Para ello solo debes unir al menos 3 tubos de cinta adhesiva que sean gruesos y cubrir la base con algún otro cartón para que las bolsas no se caigan. Puedes decorarlos con tela, goma eva o pintura y agregarle un gancho o pegamento para que queden colgados en la pared. De esta forma tendrás adonde guardar las bolsas sin que merodeen por toda la casa.
En pocas palabras
- Reciclaje : el cartón de la cinta adhesiva se considera un tesoro por su versatilidad y resistencia.
- Ideas creativas: se pueden transformar en objetos funcionales como relojes, organizadores de bijouterie, lapiceras o estructura para bolsas.
- Beneficios: reutilizar estos tubos de cartón evita la generación de residuos y ahorra dinero, además de ser biodegradable.