Si tenés un lavarropas roto o sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve el tambor

Es durable en el tiempo.

Tiene calidad en sus componentes.

Usan acero inoxidable.

Reciclarlos reduce la contaminación ambiental

Permite recuperar materiales valiosos como acero, cobre, aluminio y plásticos.

Cada estructura tiene miles de usos dentro de casa.

Reciclaje: para qué sirve un tambor de lavarropas

Crea estas maravillosas ideas con tan solo un tambor de lavarropas.

Aunque un viejo lavarropas parezca una chatarra, su estructura metálica, llamada tambor, sirve para decorar el jardín, tu casa o incluso hacerlo funcional, ya que con él podemos crear objetos decorativos que, al verlos, difícilmente creerías que han salido de reciclar un lavarropas viejo.

La primera idea consiste en convertir el tambor de la lavadora en un brasero o chimenea, ya que el acero inoxidable del tambor es ideal para crear uno y sus agujeros permiten que circule el oxígeno a la vez que crean un bonito espectáculo de luces.

Al colocar una base rígida en la que atornillar 3 o 4 pequeñas ruedas y una superficie de cristal, podrás crear una mesa de noche con tan solo el tambor del lavarropas y así poder apoyar una lamparita, libro o celular.

Por último, el tambor puede ser usado como una maceta o lámpara; tan solo pintando el objeto de un color vivo, dibujo o efecto. De esta forma convertirás un objeto sin uso en un tesoro del reciclaje.