Los lavarropas duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Si tenés un lavarropas roto o sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve el tambor
En casa puede haber una lavadora vieja que esté rota o sin uso, así que puedes convertirla en un tesoro del reciclaje en menos de 5 minutos
Un claro ejemplo de esto es el viejo tambor de lavarropas que suele quedar abandonado o roto en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su estructura metálica puede ser una excelente idea para reciclar.
Por qué un lavarropas viejo es un tesoro
Aunque parezca extraño, los lavarropas tienen una estructura perfecta para darles una nueva vida aunque no funcionen:
- Es durable en el tiempo.
- Tiene calidad en sus componentes.
- Usan acero inoxidable.
- Reciclarlos reduce la contaminación ambiental
- Permite recuperar materiales valiosos como acero, cobre, aluminio y plásticos.
- Cada estructura tiene miles de usos dentro de casa.
Reciclaje: para qué sirve un tambor de lavarropas
Aunque un viejo lavarropas parezca una chatarra, su estructura metálica, llamada tambor, sirve para decorar el jardín, tu casa o incluso hacerlo funcional, ya que con él podemos crear objetos decorativos que, al verlos, difícilmente creerías que han salido de reciclar un lavarropas viejo.
La primera idea consiste en convertir el tambor de la lavadora en un brasero o chimenea, ya que el acero inoxidable del tambor es ideal para crear uno y sus agujeros permiten que circule el oxígeno a la vez que crean un bonito espectáculo de luces.
Al colocar una base rígida en la que atornillar 3 o 4 pequeñas ruedas y una superficie de cristal, podrás crear una mesa de noche con tan solo el tambor del lavarropas y así poder apoyar una lamparita, libro o celular.
Por último, el tambor puede ser usado como una maceta o lámpara; tan solo pintando el objeto de un color vivo, dibujo o efecto. De esta forma convertirás un objeto sin uso en un tesoro del reciclaje.