Está llegando el calorcito y si ya sacaste los ventiladores para darles otro año de uso, debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Si tenés las rejillas de un ventilador viejo, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve
En casa puede haber un ventilador que esté roto o sin uso, así que puedes convertirlo en un tesoro del reciclaje en menos de 5 minutos
Un claro ejemplo de esto es el viejo ventilador que suele quedar abandonado o roto en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su estructura metálica
Por qué un ventilador viejo es un tesoro
Aunque parezca extraño, los ventiladores tienen una estructura perfecta para reutilizar:
- Una base firme y estable.
- Un soporte decorativo.
- Una rejilla circular que puede funcionar como contenedor o soporte.
- Un diseño vintage que queda muy bien en exteriores.
Reciclaje: para qué sirve una rejilla de ventilador
Aunque un viejo ventilador parezca una chatarra, su estructura metálica o rejilla sirve para decorar el jardín y entre miles de opciones hay al menos dos que son sumamente prácticas y decorativas.
La primera idea consiste en convertir la rejilla circular del ventilador en un macetero colgante. Para lograrlo, primero se desarma el ventilador sacando todos los componentes eléctricos, el motor interno y las aspas. Después de un buen lavado, se coloca una maceta plástica liviana en el centro de la rejilla.
Al sujetarla firmemente mediante alambres o hilos resistentes, obtendrás fácilmente un soporte muy firme que destaca flores como petunias, margaritas o helechos, aportando un distinguido estilo rústico a los espacios exteriores de la casa.
Otra opción es confeccionar una mesa auxiliar para el hogar. Esta idea aprovecha el diseño circular y la rigidez de la rejilla metálica para darle una segunda vida útil como superficie o base principal de una mesa artesanal. De esta manera, se reutiliza un componente que solía estar guardado sin uso para fabricar un mueble funcional y decorativo con estilo industrial