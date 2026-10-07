Si tenés las rejillas de un ventilador viejo, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirve

Una base firme y estable.

Un soporte decorativo.

Una rejilla circular que puede funcionar como contenedor o soporte.

Un diseño vintage que queda muy bien en exteriores.

Reciclaje: para qué sirve una rejilla de ventilador

Aunque un viejo ventilador parezca una chatarra, su estructura metálica o rejilla sirve para decorar el jardín y entre miles de opciones hay al menos dos que son sumamente prácticas y decorativas.

Hermosas ideas de reciclaje.

La primera idea consiste en convertir la rejilla circular del ventilador en un macetero colgante. Para lograrlo, primero se desarma el ventilador sacando todos los componentes eléctricos, el motor interno y las aspas. Después de un buen lavado, se coloca una maceta plástica liviana en el centro de la rejilla.

Al sujetarla firmemente mediante alambres o hilos resistentes, obtendrás fácilmente un soporte muy firme que destaca flores como petunias, margaritas o helechos, aportando un distinguido estilo rústico a los espacios exteriores de la casa.

Otra opción es confeccionar una mesa auxiliar para el hogar. Esta idea aprovecha el diseño circular y la rigidez de la rejilla metálica para darle una segunda vida útil como superficie o base principal de una mesa artesanal. De esta manera, se reutiliza un componente que solía estar guardado sin uso para fabricar un mueble funcional y decorativo con estilo industrial