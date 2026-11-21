Durante una misión al espacio, un astronauta ruso presenció a la distancia el colapso político de su país. La crisis en la Tierra obligó a posponer de forma indefinida su retorno, dejándolo varado en órbita hasta convertirse en el "último ciudadano soviético" antes de regresar finalmente a un país completamente transformado e inexistente.
El astronauta que quedó varado en el espacio y cuando volvió a la Tierra su país había desaparecido
Aunque tenía una vista privilegiada del planeta Tierra, el astronauta no podía ver que su país ardía y que al volver este desaparecería
La desesperante historia del astronauta que llegó a la Tierra y descubrió que su país ya no existía
El 18 de mayo de 1991, el cosmonauta soviético Serguéi Krikaliov despegó desde el cosmódromo de Baikonur hacia la estación espacial Mir a bordo de la nave Soyuz TM-11 junto con el comandante Anatoli Artsebarski y la investigadora británica Helen Sharman.
Su misión era rutinaria y estaba programada para durar únicamente cinco meses, dedicándose a realizar experimentos científicos, tareas de mantenimiento y actualización de la base orbital. Sin embargo, mientras orbitaba la Tierra, se desencadenó una tormenta política que cambiaría drásticamente su destino en el espacio.
Mientras estaban en el espacio, la Unión Soviética entró en un colapso económico y político. La grave crisis financiera, la constante devaluación del rublo y disputas sobre el costo del cosmódromo impidieron enviar una nave de relevo a tiempo. Ante ese panorama, se le pidió extender voluntariamente su estadia de manera indefinida, aceptando permanecer en órbita a pesar de los riesgos físicos y psicológicos que esto implicaba.
Aunque flotó a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre, se comunicaba por radioafición con personas en la Tierra, el 25 de diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente y la bandera soviética fue reemplazada por la tricolor rusa.
Este acontecimiento se volvió histórico y convirtió a Krikaliov en "el último ciudadano soviético", varado en el espacio mientras el país que lo había enviado desaparecía por completo.
Finalmente, después de dar más de 5.000 vueltas alrededor del planeta, regresó a la Tierra el 25 de marzo de 1992 y al aterrizar, se encontró con una realidad política y geográfica completamente transformada: había despegado de la Unión Soviética y volvía a la Federación Rusa y a San Petersburgo.
En pocas palabras
- Cosmonauta soviético: Serguéi Krikaliov quedó varado en el espacio por la disolución de la URSS en 1991.
- Misión extendida: su regreso se pospuso indefinidamente debido a la crisis política y económica que afectaba a su país.
- Regreso transformado: Krikaliov volvió a la Federación Rusa en 1992, encontrando su patria completamente cambiada.