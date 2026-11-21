Mientras estaban en el espacio, la Unión Soviética entró en un colapso económico y político. La grave crisis financiera, la constante devaluación del rublo y disputas sobre el costo del cosmódromo impidieron enviar una nave de relevo a tiempo. Ante ese panorama, se le pidió extender voluntariamente su estadia de manera indefinida, aceptando permanecer en órbita a pesar de los riesgos físicos y psicológicos que esto implicaba.

El "último ciudadano soviético": Sergei Krikalev.

Aunque flotó a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre, se comunicaba por radioafición con personas en la Tierra, el 25 de diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente y la bandera soviética fue reemplazada por la tricolor rusa.

Este acontecimiento se volvió histórico y convirtió a Krikaliov en "el último ciudadano soviético", varado en el espacio mientras el país que lo había enviado desaparecía por completo.

Finalmente, después de dar más de 5.000 vueltas alrededor del planeta, regresó a la Tierra el 25 de marzo de 1992 y al aterrizar, se encontró con una realidad política y geográfica completamente transformada: había despegado de la Unión Soviética y volvía a la Federación Rusa y a San Petersburgo.