En la psicología la comunicación no verbal y nuestros gestos son tan significativos como las palabras que usamos. Los gestos, posturas y expresiones faciales juegan un papel crucial en la transmisión de los pensamientos, intenciones y emociones. Por eso ir en el auto con música es una de esas conductas que puede decir mucho de uno sin emitir un solo sonido.

Hay personas que escuchan música a toda hora, sobre todo cuando manejan o van de viaje en su auto.

Las personas que van en el auto escuchando música tienen una característica diferente a los demás: qué dice la psicología

Según la psicología, escuchar música mientras se maneja o viaja en auto no es solo entretenimiento, sino un recurso para regular el estado de ánimo y gestionar emociones habituales del camino como el estrés, la ansiedad o el aburrimiento.