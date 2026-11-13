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Espectáculo estreno

Awake llega a Mendoza con una propuesta que fusiona música en vivo y danza de autor

Dos artistas mendocinas presentan Awake, un espectáculo que combina música, danza y creaciones originales en el Teatro Selectro de Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Dos artistas mendocinas, Francesca Roggerone y Sol Pérez Magnelli, presentan Awake un espectáculo de autoría conjunta que fusiona música y danza.

Dos artistas mendocinas, Francesca Roggerone y Sol Pérez Magnelli, presentan Awake un espectáculo de autoría conjunta que fusiona música y danza.

Dos artistas nacidas en Mendoza, Francesca Roggerone y Sol Pérez Magnelli, regresan a su provincia para presentar Awake, su primer espectáculo de autoría conjunta, una propuesta que fusiona música en vivo y danza a través de una puesta integral e inédita.

La función se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 21, en el Teatro Selectro. La obra está construida a partir de canciones compuestas por Francesca para su próximo álbum debut, junto a una selección de versiones especialmente elegidas que se integran al argumento del espectáculo.

La voz en directo dialoga con las coreografías creadas e interpretadas por Sol Pérez Magnelli, quien traduce el universo emocional de cada canción mediante el movimiento, generando una experiencia artística donde ambas disciplinas se complementan y potencian.

La voz en directo dialoga con las coreograf&iacute;as creadas e interpretadas por Sol P&eacute;rez Magnelli.

La voz en directo dialoga con las coreografías creadas e interpretadas por Sol Pérez Magnelli.

Música y danza como lenguaje común para contar una historia

Más que un recital o una función de baile, Awake nace como una propuesta conjunta entre dos artistas que decidieron unir sus experiencias y recorridos creativos.

“Despertar”, significado del nombre elegido para el espectáculo, funciona como eje conceptual de la obra y como una invitación a perseguir proyectos artísticos y personales sin esperar el momento ideal para hacerlo.

La puesta cuenta además con la participación de Alexis Sutil Subirats, ex primer bailarín del Ballet Estable de la UNCuyo y actual integrante principal del Ballet Argentino de Los Andes, quien acompaña a Sol Pérez Magnelli sobre el escenario.

También forman parte del proyecto el músico y productor Daniel Reuvers; la lyricista y productora musical Karen Ledesma; Valentina Fernández Lértora, responsable junto a Sol del proceso coreográfico; y la vestuarista Yanina Dimuno, con colaboración de Dalila Tahan.

Dos trayectorias mendocinas que vuelven a encontrarse en su provincia

La producción y dirección artística del espectáculo están a cargo de las propias protagonistas. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de Dosados Desarrollos Inmobiliarios, Huentala Wines y Roggerone Inversiones.

Según explicó Francesca Roggerone, el espectáculo busca transmitir un mensaje vinculado al esfuerzo, la perseverancia y la posibilidad de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento.

Seg&uacute;n explic&oacute; Francesca Roggerone, el espect&aacute;culo busca transmitir un mensaje vinculado al esfuerzo.

Según explicó Francesca Roggerone, el espectáculo busca transmitir un mensaje vinculado al esfuerzo.

Por su parte, Sol Pérez Magnelli destacó que la obra surge de una experiencia compartida durante sus años de formación y desarrollo artístico en Los Ángeles. Ese recorrido común les permitió construir una propuesta profundamente personal, donde la danza interpreta de manera directa las canciones creadas por su compañera.

Con formación y experiencia internacional, ambas artistas desarrollaron sus carreras en escenarios y espacios de prestigio dentro y fuera del país. Ahora regresan a Mendoza para presentar una obra que une sus caminos creativos en un espectáculo que combina música, danza y creación original sobre un mismo escenario.

En pocas palabras

  • Mendoza: Dos artistas mendocinas presentan Awake, un espectáculo de autoría conjunta que fusiona música y danza.
  • Concepto: El espectáculo, cuyo nombre significa “Despertar”, invita a perseguir proyectos personales y artísticos sin demoras.
  • Presentación: La obra se exhibirá en el Teatro Selectro el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 21.
Resumen generado por Thinkindot AI

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