Awake llega a Mendoza con una propuesta que fusiona música en vivo y danza de autor

Dos artistas nacidas en Mendoza, Francesca Roggerone y Sol Pérez Magnelli, regresan a su provincia para presentar Awake, su primer espectáculo de autoría conjunta, una propuesta que fusiona música en vivo y danza a través de una puesta integral e inédita.
La función se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 21, en el Teatro Selectro. La obra está construida a partir de canciones compuestas por Francesca para su próximo álbum debut, junto a una selección de versiones especialmente elegidas que se integran al argumento del espectáculo.
La voz en directo dialoga con las coreografías creadas e interpretadas por Sol Pérez Magnelli, quien traduce el universo emocional de cada canción mediante el movimiento, generando una experiencia artística donde ambas disciplinas se complementan y potencian.
Música y danza como lenguaje común para contar una historia
Más que un recital o una función de baile, Awake nace como una propuesta conjunta entre dos artistas que decidieron unir sus experiencias y recorridos creativos.
“Despertar”, significado del nombre elegido para el espectáculo, funciona como eje conceptual de la obra y como una invitación a perseguir proyectos artísticos y personales sin esperar el momento ideal para hacerlo.
La puesta cuenta además con la participación de Alexis Sutil Subirats, ex primer bailarín del Ballet Estable de la UNCuyo y actual integrante principal del Ballet Argentino de Los Andes, quien acompaña a Sol Pérez Magnelli sobre el escenario.
También forman parte del proyecto el músico y productor Daniel Reuvers; la lyricista y productora musical Karen Ledesma; Valentina Fernández Lértora, responsable junto a Sol del proceso coreográfico; y la vestuarista Yanina Dimuno, con colaboración de Dalila Tahan.
Dos trayectorias mendocinas que vuelven a encontrarse en su provincia
La producción y dirección artística del espectáculo están a cargo de las propias protagonistas. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de Dosados Desarrollos Inmobiliarios, Huentala Wines y Roggerone Inversiones.
Según explicó Francesca Roggerone, el espectáculo busca transmitir un mensaje vinculado al esfuerzo, la perseverancia y la posibilidad de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento.
Por su parte, Sol Pérez Magnelli destacó que la obra surge de una experiencia compartida durante sus años de formación y desarrollo artístico en Los Ángeles. Ese recorrido común les permitió construir una propuesta profundamente personal, donde la danza interpreta de manera directa las canciones creadas por su compañera.
Con formación y experiencia internacional, ambas artistas desarrollaron sus carreras en escenarios y espacios de prestigio dentro y fuera del país. Ahora regresan a Mendoza para presentar una obra que une sus caminos creativos en un espectáculo que combina música, danza y creación original sobre un mismo escenario.
En pocas palabras
- Mendoza: Dos artistas mendocinas presentan Awake, un espectáculo de autoría conjunta que fusiona música y danza.
- Concepto: El espectáculo, cuyo nombre significa “Despertar”, invita a perseguir proyectos personales y artísticos sin demoras.
- Presentación: La obra se exhibirá en el Teatro Selectro el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 21.