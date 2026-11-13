Crónica de un viaje a la emoción: Lebón y Aznar hicieron latir el corazón de Serú Girán

El primer estallido rockero llegó pegado, con un potente medley que unió "La grasa de las capitales" y "Frecuencia modulada". A partir de allí, se desató una catarata de clásicos que formaron un impecable set list.

La voz de David Lebón sigue sonando de manera excepcional, intacta en su calidez. El guitarrista alegró la noche y emocionó a todos con interpretaciones sentidas de clásicos como "El mendigo en el andén", "Perro andaluz", "Nos veremos otra vez", "En la vereda del sol" o "San Francisco y el Lobo" (una canción que en la voz del ruso siempre conmueve hasta las lágrimas). Por su parte, Aznar tomó el lugar de Charly en la voz para temas como "Canción de Alicia en el país", "Cinéma verité" y hacerse cargo de los propios como "Si me das tu amor", "Déjame entrar" (una brillante crítica a los medios de comunicación, no importa cuándo leas esto).

El bajista está en forma impecable; sobre el escenario despliega una energía y una precisión que hacen parecer que tuviera 40 años. Aznar continuó "remplazando" las partes vocales de Charly García en cada uno de los temas que correspndiese, y lo hizo con maestría y respeto absolutos. Joyas como "Desarma y sangra" (quizás la mejor canción del bicolor), "Noche de Perros" y la tremenda "Viernes 3 AM" brillaron en sus cuerdas vocales.

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Un cierre para la historia

Para el tramo final, el clima ya era de festejo. Se sucedieron "Encuentro con el diablo", "A cada hombre, a cada mujer", "Esperando nacer", "Mundo agradable" y "¿Cuánto tiempo más llevará?".

Sin embargo, el verdadero estallido, ese momento en el que nadie pudo quedarse en su asiento, llegó con los acordes de "No llores por mí, Argentina". Todo el estadio se puso de pie para bailar y corear, liberando la energía acumulada de una noche perfecta. Le siguió la hermosura melódica de Peperina, bajando un poco las pulsaciones para preparar el terreno de la despedida.

Y para cerrar, por supuesto, llegó lo que todo el mundo esperaba: "Seminare", con la voz inconfundible de Lebón acariciando cada estrofa y Aznar dibujando líneas de bajo magistrales que envolvieron a un estadio entero cantando al unísono.

La banda a pleno en el cierre del show.

Una noche inolvidable. La confirmación de que la música de Serú Girán no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que sigue más viva que nunca de la mano de dos de sus arquitectos fundamentales.