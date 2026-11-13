La historia grande del rock nacional volvió a escucharse en Mendoza. En la noche de este jueves 12 de noviembre, y primeros minutos del viernes 13, David Lebón y Pedro Aznar transformaron el Arena Maipú Stadium en una verdadera máquina del tiempo para un viaje increíble. En lo que fue su segunda presentación del año en la provincia -tras aquel sold out rotundo de julio- el dúo se reencontró con un estadio prácticamente lleno que fue a buscar, y encontró, la esencia pura de Serú Girán.
Crónica de un viaje a la emoción: Lebón y Aznar hicieron latir el corazón de Serú Girán
En su segunda visita del año a Mendoza, los legendarios músicos brindaron un concierto inolvidable que se extendió hasta la madrugada del viernes. Con una banda ajustadísima y un repaso por himnos inoxidables, demostraron que la magia sigue intacta frente a un estadio repleto.
Apenas con unos minutos después de las 22, las luces bajaron y el ritual comenzó de la manera más íntima posible: solamente Lebón y Aznar sobre el escenario. Bastaron los primeros acordes de "Parado en el medio de la vida" para que el público supiera que la noche iba a ser un plácentero masaje cerebral.
Una banda a la altura del mito
Luego de ese inicio despojado, fue el turno de que ingresara la banda completa, integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados) para lograr un impacto inmediato: el grupo suena exactamente como Serú Girán en sus discos eternos. Por supuesto, el desafío no era menor. Para cubrir la inmensidad musical de Charly García se requirió del trabajo de dos teclados sobre las tablas, una decisión que logró recrear a la perfección esa atmósfera sinfónica y compleja que caracteriza al grupo.
El primer estallido rockero llegó pegado, con un potente medley que unió "La grasa de las capitales" y "Frecuencia modulada". A partir de allí, se desató una catarata de clásicos que formaron un impecable set list.
La voz de David Lebón sigue sonando de manera excepcional, intacta en su calidez. El guitarrista alegró la noche y emocionó a todos con interpretaciones sentidas de clásicos como "El mendigo en el andén", "Perro andaluz", "Nos veremos otra vez", "En la vereda del sol" o "San Francisco y el Lobo" (una canción que en la voz del ruso siempre conmueve hasta las lágrimas). Por su parte, Aznar tomó el lugar de Charly en la voz para temas como "Canción de Alicia en el país", "Cinéma verité" y hacerse cargo de los propios como "Si me das tu amor", "Déjame entrar" (una brillante crítica a los medios de comunicación, no importa cuándo leas esto).
El bajista está en forma impecable; sobre el escenario despliega una energía y una precisión que hacen parecer que tuviera 40 años. Aznar continuó "remplazando" las partes vocales de Charly García en cada uno de los temas que correspndiese, y lo hizo con maestría y respeto absolutos. Joyas como "Desarma y sangra" (quizás la mejor canción del bicolor), "Noche de Perros" y la tremenda "Viernes 3 AM" brillaron en sus cuerdas vocales.
Un cierre para la historia
Para el tramo final, el clima ya era de festejo. Se sucedieron "Encuentro con el diablo", "A cada hombre, a cada mujer", "Esperando nacer", "Mundo agradable" y "¿Cuánto tiempo más llevará?".
Sin embargo, el verdadero estallido, ese momento en el que nadie pudo quedarse en su asiento, llegó con los acordes de "No llores por mí, Argentina". Todo el estadio se puso de pie para bailar y corear, liberando la energía acumulada de una noche perfecta. Le siguió la hermosura melódica de Peperina, bajando un poco las pulsaciones para preparar el terreno de la despedida.
Y para cerrar, por supuesto, llegó lo que todo el mundo esperaba: "Seminare", con la voz inconfundible de Lebón acariciando cada estrofa y Aznar dibujando líneas de bajo magistrales que envolvieron a un estadio entero cantando al unísono.
Una noche inolvidable. La confirmación de que la música de Serú Girán no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que sigue más viva que nunca de la mano de dos de sus arquitectos fundamentales.
En pocas palabras
- Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar revivieron clásicos del rock nacional en Mendoza ante un estadio repleto.
- Banda de lujo: la formación integrada por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris recreó fielmente el sonido de Serú Girán.
- Noche inolvidable: el concierto culminó con interpretaciones aclamadas de himnos como "No llores por mí, Argentina" y "Seminare", demostrando la vigencia del grupo.