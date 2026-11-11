La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza será otra vez el punto de encuentro de los fanáticos del animé, el cosplay y la cultura pop asiática con una nueva edición de Mendotaku, que se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, de 13 a 21, con dos jornadas repletas de actividades, espectáculos, invitados internacionales y experiencias para todas las edades.
Mendotaku 2026 vuelve a la Nave Cultural con figuras internacionales del animé y la cultura pop
La convención de animé, cosplay y cultura asiática se realizará en las instalaciones de la Nave Cultural de 13 a 21. Contará con invitados de Japón, Corea del Sur, Alemania y países de Latinoamérica, además de concursos, espectáculos y propuestas para toda la familia.
Organizado y producido por Akai Chou, con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el evento regresa con una destacada programación y una grilla de figuras del exterior que promete convertir esta edición en una de las más especiales de su historia.
Entre las visitas más destacadas están el director japonés Shinichiro Watanabe, creador de “Cowboy Bebop” y “Samurai Champloo”; la cantante Maki Otsuki, reconocida por interpretar canciones de “One Piece”; el actor surcoreano Shin Hyun-joon, protagonista de “Escalera al cielo”; y el cosplayer alemán Ben Bergmann, conocido mundialmente como Maul Cosplay.
Según informó la organización, todos ellos llegarán por primera vez a la Argentina y eligieron el Mendotaku en la Ciudad de Mendoza para acercarse al público local.
La programación incluirá la participación de reconocidos actores de doblaje latinoamericanos, un panel especial con las voces en español de “Hazbin Hotel” y espectáculos a cargo de intérpretes de algunas de las canciones más recordadas del animé.
Dos días para disfrutar del animé, el cosplay y la cultura pop
Con el apoyo logístico de la Subsecretaría de Cultura municipal, durante ambas jornadas en las instalaciones de la Nave Cultural se montarán dos escenarios principales donde se desarrollarán shows, concursos y presentaciones para disfrutar de distintas expresiones de la cultura pop.
La propuesta se completará con una Zona Gamer, dedicada a los videojuegos actuales, retro y competitivos; el Callejón del Artista, un espacio para descubrir el trabajo de ustradores e historietistas, y salas destinadas a charlas, talleres y proyecciones.
Los concursos de cosplay y bae K-pop volverán a ocupar un lugar central en la programación. Además, Mendotaku 2026 será sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo, una instancia clave para los aficionados al cosplay que buscan destacarse en una de las competencias internacionales más importantes de esta disciplina.
Invitados internacionales, entretenimiento, creatividad y espacios de encuentro para distintas generaciones se combinarán en este Mendotaku 2026 que ya se consolidó como la convención geek más importante del interior de Argentina.
Entradas para el Mendotaku
Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb y en puntos de venta físicos de Ciudad, Maipú y Valle de Uco.
Para consultar precios, promociones y puntos de venta se puede ingresar al sitio www.mendotaku.com.ar.
En pocas palabras
- Mendotaku 2026: la convención de animé, cosplay y cultura asiática se realizará en la Nave Cultural de Mendoza el 14 y 15 de noviembre.
- Invitados internacionales: contará con la presencia de Shinichiro Watanabe, Maki Otsuki, Shin Hyun-joon y Maul Cosplay.
- Actividades destacadas: incluirá concursos de cosplay, Zona Gamer, Callejón del Artista y la sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo.