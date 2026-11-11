Mendotaku 2026 vuelve a la Nave Cultural con figuras internacionales del animé y la cultura pop

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Según informó la organización, todos ellos llegarán por primera vez a la Argentina y eligieron el Mendotaku en la Ciudad de Mendoza para acercarse al público local.

La programación incluirá la participación de reconocidos actores de doblaje latinoamericanos, un panel especial con las voces en español de “Hazbin Hotel” y espectáculos a cargo de intérpretes de algunas de las canciones más recordadas del animé.

Dos días para disfrutar del animé, el cosplay y la cultura pop

Con el apoyo logístico de la Subsecretaría de Cultura municipal, durante ambas jornadas en las instalaciones de la Nave Cultural se montarán dos escenarios principales donde se desarrollarán shows, concursos y presentaciones para disfrutar de distintas expresiones de la cultura pop.

La propuesta se completará con una Zona Gamer, dedicada a los videojuegos actuales, retro y competitivos; el Callejón del Artista, un espacio para descubrir el trabajo de ustradores e historietistas, y salas destinadas a charlas, talleres y proyecciones.

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Los concursos de cosplay y bae K-pop volverán a ocupar un lugar central en la programación. Además, Mendotaku 2026 será sede del World Cosplay Summit - Regional Cuyo, una instancia clave para los aficionados al cosplay que buscan destacarse en una de las competencias internacionales más importantes de esta disciplina.

Invitados internacionales, entretenimiento, creatividad y espacios de encuentro para distintas generaciones se combinarán en este Mendotaku 2026 que ya se consolidó como la convención geek más importante del interior de Argentina.

Entradas para el Mendotaku

Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb y en puntos de venta físicos de Ciudad, Maipú y Valle de Uco.

Para consultar precios, promociones y puntos de venta se puede ingresar al sitio www.mendotaku.com.ar.