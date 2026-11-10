David Lebón y Pedro Aznar continúan escribiendo páginas doradas en la historia del rock argentino. Después de la proeza de agotar 7 estadios Movistar Arena en Buenos Aires y en medio de una exitosa gira nacional, el espectáculo "Serú Girán por Lebón y Aznar" regresa este jueves a Mendoza. La cita es a las 22 en el Arena Maipú Stadium.
Vuelve "Serú Girán por Lebón y Aznar" a Mendoza tras su histórico show agotado
Luego del arrollador "sold out" de julio pasado, los legendarios músicos regresan al Arena Maipú para repasar los grandes clásicos de la banda. Todos los detalles de una noche que promete ser inolvidable.
Un viaje a la emoción: cómo es el show de Lebón y Aznar
Durante más de dos horas de concierto, la emoción y la nostalgia son las grandes protagonistas. Con su estilo inconfundible, los músicos honran el legado de Serú Girán a través de un espectáculo que combina talento, complicidad y una historia compartida, todo sostenido por un repertorio verdaderamente inoxidable.
El show cuenta con una cuidada puesta en escena en la que se destacan el diseño de luces y visuales fuertemente inspiradas en el universo de la mítica banda. El setlist abarca 24 canciones que atraviesan generaciones y ya forman parte del inconsciente colectivo argentino.
En la voz y los instrumentos de dos de sus integrantes fundamentales, volverán a sonar en vivo himnos como "Seminare", "Canción de Alicia en el País", "Frecuencia Modulada", "El Mendigo en el Andén", "Perro Andaluz" y "Peperina". Tampoco faltarán melodías memorables como "Mundo agradable", "En la vereda del sol" y "No Llores por Mí, Argentina".
Para lograr esta atmósfera única, Lebón y Aznar estarán acompañados por una sólida banda integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados).
El tour, que viene de ser un éxito rotundo en cada plaza que pisa, continuará luego por San Juan, Buenos Aires, La Plata, Rosario y cerrará el año cruzando el charco hacia el Antel Arena de Uruguay.
Datos útiles: Serú Girán por Lebón y Aznar en Mendoza
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Fecha: Jueves 12 de noviembre.
Hora: 22.
Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú).
Entradas: Ya están a la venta de forma online a través de Ticketek.com.ar y de manera presencial en la boletería del Arena Maipú (solo en efectivo).
Promociones: 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa Banco Galicia.
En pocas palabras
- Serú Girán por Lebón y Aznar: el espectáculo regresa a Mendoza tras agotar entradas en Buenos Aires.
- Concierto emotivo: dos horas de clásicos con puesta en escena inspirada en Serú Girán.
- Próximas fechas: la gira continuará por Argentina y Uruguay, cerrando el año en Uruguay.