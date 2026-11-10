Vuelve "Serú Girán por Lebón y Aznar" a Mendoza tras su histórico show agotado

Un viaje a la emoción: cómo es el show de Lebón y Aznar

Durante más de dos horas de concierto, la emoción y la nostalgia son las grandes protagonistas. Con su estilo inconfundible, los músicos honran el legado de Serú Girán a través de un espectáculo que combina talento, complicidad y una historia compartida, todo sostenido por un repertorio verdaderamente inoxidable.

El show cuenta con una cuidada puesta en escena en la que se destacan el diseño de luces y visuales fuertemente inspiradas en el universo de la mítica banda. El setlist abarca 24 canciones que atraviesan generaciones y ya forman parte del inconsciente colectivo argentino.