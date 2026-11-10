La música argentina y la cumbia santafesina están de luto. Este martes por la tarde se confirmó la muerte de Marcos Camino, acordeonista, fundador y líder histórico de Los Palmeras. El músico, de 76 años, fue hallado sin vida en su estudio de grabación en la ciudad de Santa Fe y, según los primeros informes de las pericias policiales, se trató de un suicidio.
Conmoción y tragedia en la música popular: murió Marcos Camino, histórico acordeonista de Los Palmeras
El referente indiscutido de la cumbia santafesina y fundador de Los Palmeras tenía 76 años. Fue hallado sin vida este martes en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe
El hecho causó un impacto inmediato tanto en Santa Fe como en todo el circuito de la música tropical del país, donde Camino era considerado uno de los artistas más influyentes de las últimas cinco décadas.
El hallazgo del cuerpo del músico
De acuerdo con fuentes policiales, el cuerpo del artista fue encontrado en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en pleno corazón del barrio Sargento Cabral de Santa Fe capital. En ese lugar funcionaba el estudio de grabación personal del músico, donde pasaba gran parte de sus días trabajando en producciones y arreglos.
Personal de emergencias y efectivos de la policía santafesina acudieron al domicilio tras un llamado de alerta, donde constataron el fallecimiento del acordeonista e iniciaron las actuaciones periciales de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.
Más de cinco décadas al frente de Los Palmeras
Nacido y criado en suelo santafesino, Marcos Camino fue el cerebro musical y el motor detrás del fenómeno de Los Palmeras. Junto a la inconfundible voz de Rubén "Cacho" Deicas, conformó una de las duplas más exitosas y duraderas de la música nacional, transformando el sonido del acordeón en una marca registrada reconocida en toda América Latina.
Bajo su liderazgo, la agrupación editó decenas de discos de oro y platino, cosechó clásicos imborrables como El bombón asesino, Olvídala o Perra, y trascendió los límites del género tropical para colaborar con las principales figuras del rock, el pop y el folklore argentino.
Uno de los momentos cumbres de su trayectoria se dio en noviembre de 2019, durante la previa de la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Aquella interpretación en vivo de Soy Sabalero ante una multitud de hinchas del Club Atlético Colón se convirtió en un hito global y en uno de los videos más reproducidos de la historia reciente de la música popular argentina.
Su alejamiento de los escenarios
Durante este 2026, Marcos Camino había tomado la decisión de retirarse definitivamente de la actividad en vivo tras 54 años de carrera. La determinación estuvo vinculada a complicaciones en su estado de salud, proceso que se dio meses después de la desvinculación de Cacho Deicas y el posterior fin de la sociedad comercial y artística que ambos sostuvieron durante medio siglo.
La noticia de su fallecimiento desató una ola de condolencias inmediatas en redes sociales, donde colegas de la movida tropical, referentes de la cultura y miles de fanáticos despiden al hombre que le dio identidad, jerarquía y brillo popular al acordeón santafesino.
Línea de prevención y asistencia:
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, angustia o necesita contención, podés comunicarte de manera confidencial y gratuita con el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) marcando el 135 (desde CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 y 0800-345-1436 desde cualquier punto de la Argentina.
En pocas palabras
- Murió Marcos Camino: Falleció el histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras a los 76 años en su estudio de grabación.
- Causa del deceso: Los primeros informes policiales sugieren que la muerte del músico se debió a un suicidio.
- Legado musical: Camino fue una figura clave en la cumbia santafesina y lideró a Los Palmeras durante más de cinco décadas, dejando éxitos como "El bombón asesino".