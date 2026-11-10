Conmoción y tragedia en la música popular: murió Marcos Camino, histórico acordeonista de Los Palmeras

Personal de emergencias y efectivos de la policía santafesina acudieron al domicilio tras un llamado de alerta, donde constataron el fallecimiento del acordeonista e iniciaron las actuaciones periciales de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Más de cinco décadas al frente de Los Palmeras

Nacido y criado en suelo santafesino, Marcos Camino fue el cerebro musical y el motor detrás del fenómeno de Los Palmeras. Junto a la inconfundible voz de Rubén "Cacho" Deicas, conformó una de las duplas más exitosas y duraderas de la música nacional, transformando el sonido del acordeón en una marca registrada reconocida en toda América Latina.

Bajo su liderazgo, la agrupación editó decenas de discos de oro y platino, cosechó clásicos imborrables como El bombón asesino, Olvídala o Perra, y trascendió los límites del género tropical para colaborar con las principales figuras del rock, el pop y el folklore argentino.

Uno de los momentos cumbres de su trayectoria se dio en noviembre de 2019, durante la previa de la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Aquella interpretación en vivo de Soy Sabalero ante una multitud de hinchas del Club Atlético Colón se convirtió en un hito global y en uno de los videos más reproducidos de la historia reciente de la música popular argentina.

Su alejamiento de los escenarios

Durante este 2026, Marcos Camino había tomado la decisión de retirarse definitivamente de la actividad en vivo tras 54 años de carrera. La determinación estuvo vinculada a complicaciones en su estado de salud, proceso que se dio meses después de la desvinculación de Cacho Deicas y el posterior fin de la sociedad comercial y artística que ambos sostuvieron durante medio siglo.

La noticia de su fallecimiento desató una ola de condolencias inmediatas en redes sociales, donde colegas de la movida tropical, referentes de la cultura y miles de fanáticos despiden al hombre que le dio identidad, jerarquía y brillo popular al acordeón santafesino.

Línea de prevención y asistencia:

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, angustia o necesita contención, podés comunicarte de manera confidencial y gratuita con el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) marcando el 135 (desde CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 y 0800-345-1436 desde cualquier punto de la Argentina.