Nito Mestre en Mendoza: clásicos de Sui Generis, temas inéditos y la magia intacta de su música

Sin embargo, el concierto reservó espacio para el descubrimiento y la reinterpretación. Mestre sorprendió al público con canciones nuevas y demostró que su inquietud creativa sigue tan activa como siempre. "Sentado en el porsche", fue "una que no sabía nadie", pero que todos disfrutaron. Se sumaron al concierto versiones sorprendentes de otros artistas: "Barco Quieto" de María Elena Walsh, "El Fantasma de Canterville" de Charly García, La castellanizada "Shape of my heart" de Sting y "Cirugía" de Dillom, resultado de una de las sesiones propuestas en el streaming "FA", creado por Mex Urtizberea.

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Carisma y memoria solista

Dentro del repaso por su etapa solista, hubo rescates emotivos de alto nivel, como "Hoy tiré viejas hojas" (del álbum 20/10 con Los Desconocidos de Siempre), que resonó con especial calidez en el teatro.

Más allá del repertorio impecable, la simpatía con la que Mestre hilvanó cada pasaje del show fue fundamental. Entre anécdotas, complicidad y una voz impecable, el músico demostró por qué su figura trasciende el tiempo y sigue convocando gente dispuesta a dejarse llevar por la magia de sus canciones.