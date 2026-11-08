Un recorrido de dos horas que combinó la nostalgia de los himnos del rock nacional, la frescura de composiciones inéditas, el carisma del artista y la voz intacta de Nito Mestre marcaron una gran noche de sábado en el Cine Teatro Plaza.
Nito Mestre en Mendoza: clásicos de Sui Generis, temas inéditos y la magia intacta de su música
La leyenda del rock nacional ofreció un show de dos horas en la sala de Godoy Cruz. Repasó clásicos inolvidables de Sui Generis, rescató joyas solistas y sorprendió con un cover de Dillom
Ante una sala compuesta por fanáticos de distintas generaciones, la velada arrancó con la presentación del cantautor mendocino Marcos Babar. Nito subió casi inmediatamente para interpretar un clásico inoxidable: "Aprendizaje". No obstante, desde las primeras notas, el ex Sui Generis dejó en claro que la propuesta no era solo un repaso nostálgico, sino un diálogo abierto con su presente artístico.
De los himnos inmortales a las sorpresas
Como era de esperarse, el momento de mayor comunión colectiva llegó con las páginas gloriosas de Sui Generis. Clásicos tremendos como "Confesiones de invierno", "Rasguña las piedras", "Mariel y el capitán", Lunes otra vez", "Cuando comenzamos a nacer", "Mariel y el capitán" (Ariel y el capitán), "Botas locas" o "El tuerto y los ciegos" desataron coros emocionados y emocionantes en el público. Además del infaltable "Canción para mi muerte" se destacó un medley que enganchó tres piezas fundamentales de la mítica dupla que integró junto a Charly García: "Dime quién me lo robó", "Alto en la torre" y "Eiti-Leda".
Sin embargo, el concierto reservó espacio para el descubrimiento y la reinterpretación. Mestre sorprendió al público con canciones nuevas y demostró que su inquietud creativa sigue tan activa como siempre. "Sentado en el porsche", fue "una que no sabía nadie", pero que todos disfrutaron. Se sumaron al concierto versiones sorprendentes de otros artistas: "Barco Quieto" de María Elena Walsh, "El Fantasma de Canterville" de Charly García, La castellanizada "Shape of my heart" de Sting y "Cirugía" de Dillom, resultado de una de las sesiones propuestas en el streaming "FA", creado por Mex Urtizberea.
Carisma y memoria solista
Dentro del repaso por su etapa solista, hubo rescates emotivos de alto nivel, como "Hoy tiré viejas hojas" (del álbum 20/10 con Los Desconocidos de Siempre), que resonó con especial calidez en el teatro.
Más allá del repertorio impecable, la simpatía con la que Mestre hilvanó cada pasaje del show fue fundamental. Entre anécdotas, complicidad y una voz impecable, el músico demostró por qué su figura trasciende el tiempo y sigue convocando gente dispuesta a dejarse llevar por la magia de sus canciones.
En pocas palabras
- Nito Mestre: brindó un show de dos horas en Mendoza repasando clásicos de Sui Generis y su etapa solista.
- Repertorio variado: incluyó himnos del rock nacional, temas inéditos y covers de Dillom, Sting y María Elena Walsh.
- Conexión con el público: el artista demostró carisma y una voz intacta, generando una comunión emotiva con los asistentes.