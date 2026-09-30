Nito Mestre regresa a Mendoza con "Gira 26": dos conciertos imperdibles en San Rafael y Godoy Cruz

El repertorio de las veladas incluirá los éxitos de su etapa solista, las canciones de sus emblemáticas agrupaciones Los Desconocidos de Siempre y Porsuigieco, y las obras maestras de Sui Generis que se volvieron fundamentales, tales como "Rasguña las piedras", "Canción para mi muerte", "Aprendizaje", "Confesiones de invierno" y "Cuando ya me empiece a quedar solo". La propuesta invita a dejarse atravesar en vivo por melodías que siguen conectando con las fibras más sensibles del público.

Más de cinco décadas de trayectoria y vigencia con las nuevas generaciones

Con más de 50 años de carrera ininterrumpida, la actualidad de Nito Mestre se respalda en un permanente diálogo con la escena musical contemporánea. En el último tiempo, el legado del cofundador de Sui Generis ha resonado con fuerza en las nuevas audiencias a partir de colaboraciones con artistas emergentes de gran impacto popular como:

su emotiva interpretación de "Canción para mi muerte" junto a Milo J ante un Estadio de Morón colmado.

su versión de "Cirugía" junto a Dillom en el ciclo ¡FA!.

la interpretación de "Quizás porque" junto a Yami Safdie y Yago Escrivá en el Teatro Ópera.

A la par de estos encuentros con referentes de la escena actual, el artista combina la producción de nuevas grabaciones de estudio con una intensa agenda de presentaciones en vivo tanto en Argentina como en el exterior.

FICHA TÉCNICA Y DATOS DE LOS SHOWS

Concierto en San Rafael

Fecha: Jueves 5 de noviembre.

Jueves 5 de noviembre. Hora: 21:30.

21:30. Lugar: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza)

Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza) Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de EntradaWeb ($45.000, promo 6 cuotas sin interés con Banco Galicia)

Concierto en Godoy Cruz

Fecha: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Hora: 21:30.

21:30. Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza).

Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza). Entradas: disponibles a través de EntradaWeb.

disponibles a través de EntradaWeb. Valores:

-Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000.

-Platea Baja (Filas 11 a 24): $55.000.

-Platea Alta: $45.000.

-Promoción: 6 cuotas sin interés con Banco Galicia