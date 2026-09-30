El legendario cantante y músico Nito Mestre, una de las voces más emblemáticas e icónicas del rock argentino, regresa a Mendoza con “Gira 26”, un espectáculo que atraviesa generaciones y se presentará el jueves 5 de noviembre a las 21:30 en el Cine Teatro Roma de San Rafael y el sábado 7 de noviembre a las 21:30 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.
Nito Mestre regresa a Mendoza con "Gira 26": dos conciertos imperdibles en San Rafael y Godoy Cruz
Una de las voces fundacionales del rock nacional repasará los grandes himnos de Sui Generis, su paso por Porsuigieco y Los Desconocidos de Siempre, y su carrera solista.
Las localidades para ambos shows ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb (con un beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Galicia), en una propuesta que busca celebrar la memoria en movimiento y repasar las canciones que marcaron la historia de la música en español.
Un viaje por el repertorio fundamental del rock en español
Más que un recorrido retrospectivo, "Gira 26" se plantea desde el presente como un encuentro para revivir con la calidez intacta de su voz los himnos que acompañaron a distintas épocas y que se mantienen vigentes en el patrimonio cultural.
El repertorio de las veladas incluirá los éxitos de su etapa solista, las canciones de sus emblemáticas agrupaciones Los Desconocidos de Siempre y Porsuigieco, y las obras maestras de Sui Generis que se volvieron fundamentales, tales como "Rasguña las piedras", "Canción para mi muerte", "Aprendizaje", "Confesiones de invierno" y "Cuando ya me empiece a quedar solo". La propuesta invita a dejarse atravesar en vivo por melodías que siguen conectando con las fibras más sensibles del público.
Más de cinco décadas de trayectoria y vigencia con las nuevas generaciones
Con más de 50 años de carrera ininterrumpida, la actualidad de Nito Mestre se respalda en un permanente diálogo con la escena musical contemporánea. En el último tiempo, el legado del cofundador de Sui Generis ha resonado con fuerza en las nuevas audiencias a partir de colaboraciones con artistas emergentes de gran impacto popular como:
- su emotiva interpretación de "Canción para mi muerte" junto a Milo J ante un Estadio de Morón colmado.
- su versión de "Cirugía" junto a Dillom en el ciclo ¡FA!.
- la interpretación de "Quizás porque" junto a Yami Safdie y Yago Escrivá en el Teatro Ópera.
A la par de estos encuentros con referentes de la escena actual, el artista combina la producción de nuevas grabaciones de estudio con una intensa agenda de presentaciones en vivo tanto en Argentina como en el exterior.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DE LOS SHOWS
Concierto en San Rafael
- Fecha: Jueves 5 de noviembre.
- Hora: 21:30.
- Lugar: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza)
- Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de EntradaWeb ($45.000, promo 6 cuotas sin interés con Banco Galicia)
Concierto en Godoy Cruz
- Fecha: sábado 7 de noviembre.
- Hora: 21:30.
- Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza).
- Entradas: disponibles a través de EntradaWeb.
- Valores:
-Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000.
-Platea Baja (Filas 11 a 24): $55.000.
-Platea Alta: $45.000.
-Promoción: 6 cuotas sin interés con Banco Galicia
En pocas palabras
- Nito Mestre: Regresa a Mendoza con "Gira 26" para revivir sus éxitos.
- Repertorio: Incluye temas de Sui Generis, Porsuigieco y su carrera solista.
- Conciertos: Se presentará en San Rafael el 5 de noviembre y en Godoy Cruz el 7 de noviembre.