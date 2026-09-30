El barítono Juan Rodó, uno de los máximos referentes del teatro musical en Argentina, presentará este sábado 3 de octubre su espectáculo "Musicales en Concierto". Será en el Cine Teatro Imperial de Maipú a las 21.30.
Juan Rodó repasa sus grandes éxitos del teatro musical en una noche única en Mendoza
El emblemático barítono argentino se presentará en el Cine Teatro Imperial de Maipú con el espectáculo "Musicales en Concierto", junto a Eluney Zalazar y Chiara Rodó.
En una velada pensada para recorrer lo mejor de su trayectoria artística, el intérprete ofrecerá un repertorio con los pasajes más emblemáticos de su carrera, acompañado en escena por las cantantes Eluney Zalazar y Chiara Rodó, con quienes compartirá duetos imperdibles de icónicas obras nacionales e internacionales.
Un recorrido por una trayectoria legendaria
Antes de inmortalizar su nombre al encarnar al Conde de Transilvania en "Drácula, el musical" -rol que catapultó su carrera con tan solo 24 años-, Juan Rodó se destacó en sus inicios como cantante de ópera. Con el tiempo, se convirtió en la figura insigne y actor fetiche de la célebre dupla Cibrián-Mahler, encabezando producciones históricas como "Las Mil y Una Noches", "Otelo", "Excalibur", "El Jorobado de París" y "Dorian Gray".
A su extenso historial con el sello argentino se suman sus protagónicos en grandes títulos de Broadway presentados en el país, como "La Bella y La Bestia", "Los Miserables", "Jekyll & Hyde" y "Phantom, el musical", además de su propia ópera prima, "Jack, el destripador".
"Musicales en Concierto" propone reunir por primera vez en una sola noche y en una selección musical especialmente preparada todas esas voces y personajes inolvidables que marcaron a varias generaciones de espectadores.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
- Espectáculo: Juan Rodó "Musicales en Concierto".
- Elenco: Juan Rodó, junto a Eluney Zalazar y Chiara Rodó
- Fecha: Sábado 3 de octubre.
- Lugar: Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú, Mendoza).
- Venta de entradas: disponibles en la taquilla del teatro y a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Juan Rodó: el barítono argentino presenta "Musicales en Concierto" en Mendoza.
- El espectáculo: recorre éxitos de su carrera con Eluney Zalazar y Chiara Rodó.
- Detalles: sábado 3 de octubre, 21:30, en el Cine Teatro Imperial de Maipú.