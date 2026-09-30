Juan Rodó repasa sus grandes éxitos del teatro musical en una noche única en Mendoza

En una velada pensada para recorrer lo mejor de su trayectoria artística, el intérprete ofrecerá un repertorio con los pasajes más emblemáticos de su carrera, acompañado en escena por las cantantes Eluney Zalazar y Chiara Rodó, con quienes compartirá duetos imperdibles de icónicas obras nacionales e internacionales.

Juan Rodó llega con sus monstruosos personajes a Mendoza.

Un recorrido por una trayectoria legendaria

Antes de inmortalizar su nombre al encarnar al Conde de Transilvania en "Drácula, el musical" -rol que catapultó su carrera con tan solo 24 años-, Juan Rodó se destacó en sus inicios como cantante de ópera. Con el tiempo, se convirtió en la figura insigne y actor fetiche de la célebre dupla Cibrián-Mahler, encabezando producciones históricas como "Las Mil y Una Noches", "Otelo", "Excalibur", "El Jorobado de París" y "Dorian Gray".