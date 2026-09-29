Gauchito Club despide "Vulnerable"

Ahora, ese vínculo entra en una nueva etapa: el grupo vuelve a recorrer distintas ciudades españolas, suma Berlín a su ruta europea y forma parte de Sonorama Ribera, uno de los grandes festivales de España, que este año reúne a figuras como Leiva, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro y El Mató a un Policía Motorizado.

La expansión internacional encuentra a Gauchito Club en el cierre de un ciclo decisivo. Porque si hubo un disco que acompañó y potenció este salto, fue Vulnerable. Publicado en 2024, el álbum marcó un antes y un después: llevó a la banda a agotar el Estadio Obras, llenar salas emblemáticas como C Art Media, Teatro Vorterix y Arena Maipú, ocupar un lugar protagónico en festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra, y consolidar una proyección que hoy trasciende las fronteras argentinas.

Canciones como “Soy Débil Sr.”, “Primer Recreo”, “Morena Mía” y “Papito Barloa” crecieron junto con una banda que también multiplicó sus escenarios y su público. Lo que comenzó en Mendoza fue tomando dimensión nacional y luego internacional, hasta convertir a Gauchito Club en una de las propuestas más singulares y convocantes de la nueva música argentina.

Por eso, la despedida de Vulnerable no será simplemente el final de una gira: será la celebración del disco que acompañó el salto más grande de su historia.

Después de agotar las primera fecha en Rosario, el tour continuó por Córdoba. Y sumó nuevos conciertos en Buenos Aires y Mendoza. Mar del Plata y La Plata serán las próximas paradas argentinas de este recorrido. Una serie de conciertos especialmente pensados para volver a encontrarse con las canciones que marcaron estos últimos años y darles el cierre que se ganaron antes de que la banda abra un nuevo capítulo.

Y mientras "Vulnerable" se despide en casa, Gauchito Club sigue creciendo afuera. En noviembre volverá a Europa para presentarse en Berlín, Mallorca, Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid, profundizando una relación con el público europeo que dejó de ser una novedad para convertirse en una parte cada vez más importante de su presente.

Con un nuevo disco en camino, la banda se prepara para avanzar hacia su próxima etapa. Pero antes queda una última gran celebración: despedir Vulnerable a la altura de todo lo que significó.

FICHA TÉCNICA

Show: Gauchito Club despide "Vulnerable".

Lugar: La Sala (Bodega Giol, Maipú, Dionisio Herrero y Ozamis).

Viernes 2 de octubre: SOLD OUT. (20 horas).

Sábado 3 de octubre: SOLD OUT. (20 horas)

Domingo 3 de octubre: a las 19, entradas en Venti.com.ar.

Gauchito CLub. La banda mendocina continúa su camino de crecimiento.

Gauchito Club: próximas presentaciones