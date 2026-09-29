Los Pérez García regresan a Mendoza para presentar su nuevo disco "IKIGAI"

Durante la noche, el conjunto repasará las nuevas canciones de este trabajo y los grandes clásicos de su repertorio. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb.

"IKIGAI": el concepto japonés llevado al rock canción

El nuevo trabajo discográfico propone un viaje sonoro y emocional que transita desde el rock canción más reflexivo hasta momentos de pura energía, combinando ritmos mid tempo y matices de rumba. Con la producción artística de Juan Bruno y Pepe Céspedes, el álbum logra un equilibrio entre la frescura y la madurez musical de la banda. El título remite al concepto japonés sobre "la razón de ser" o la búsqueda del propósito vital, una temática que atraviesa las letras mediante reflexiones sobre los vínculos, la memoria y los afectos cotidianos.