La banda argentina de rock Los Pérez García se presentará en Mendoza el próximo viernes 2 de octubre. Será a las 20 en Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad). El grupo llega a la provincia en el marco de la gira nacional de presentación de IKIGAI, su más reciente álbum de estudio, tras lograr un contundente sold out en el Complejo Art Media de Buenos Aires.
Los Pérez García regresan a Mendoza para presentar su nuevo disco "IKIGAI"
La banda de rock argentino tocará el viernes 2 de octubre en Foxy Live Bar tras colmar el C Art Media de Buenos Aires.
Durante la noche, el conjunto repasará las nuevas canciones de este trabajo y los grandes clásicos de su repertorio. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb.
"IKIGAI": el concepto japonés llevado al rock canción
El nuevo trabajo discográfico propone un viaje sonoro y emocional que transita desde el rock canción más reflexivo hasta momentos de pura energía, combinando ritmos mid tempo y matices de rumba. Con la producción artística de Juan Bruno y Pepe Céspedes, el álbum logra un equilibrio entre la frescura y la madurez musical de la banda. El título remite al concepto japonés sobre "la razón de ser" o la búsqueda del propósito vital, una temática que atraviesa las letras mediante reflexiones sobre los vínculos, la memoria y los afectos cotidianos.
Un corte de difusión con invitado especial
Entre los tracks destacados del disco sobresale el sencillo “Seguirán”, que cuenta con la participación especial de Manuel Moretti, líder de Estelares. La voz del invitado aporta una impronta emotiva que dialoga de forma natural con el estilo narrativo característico de Los Pérez García. Con este material como bandera, el grupo continúa recorriendo distintos escenarios del país para celebrar la música en vivo junto a su público.
FICHA TÉCNICA
- Espectáculo: presentación oficial del disco IKIGAI.
- Artista: Los Pérez García.
- Fecha y hora: viernes 2 de octubre de 2026, a las 20:00 hs.
- Lugar: Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad de Mendoza).
- Venta de entradas: a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Los Pérez García: la banda argentina de rock se presentará en Mendoza el 2 de octubre.
- Presentación de disco: tocarán en Foxy Live Bar para presentar su nuevo álbum "IKIGAI".
- Gira nacional: la presentación en Mendoza forma parte de una gira por el país tras agotar entradas en Buenos Aires.