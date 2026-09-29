Cuáles son los cinco feriados nacionales y dos especiales que quedan en el 2026

La confirmación de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre reconfiguró el calendario oficial de feriados para el tramo final del año. Este incluye varios fines de semana largo para viajar o descansar.
Con el objetivo de garantizar la seguridad, la logística vial y la participación de los fieles en los eventos religiosos, el Poder Ejecutivo decretó un feriado de alcance nacional y dos jornadas de asueto regional que marcarán la agenda de los próximos meses.
Los 5 feriados nacionales que restan en el año
Con la incorporación de la jornada extraordinaria por la llegada del papa León XIV a la Argentina, el calendario de feriados obligatorios a nivel nacional se integra de la siguiente manera:
- Lunes 12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural: feriado trasladable que conforma un fin de semana largo de tres días.
- Lunes 9 de noviembre - Feriado Nacional por la visita del Papa León XIV: establecido de manera excepcional con alcance para todo el territorio argentino, con motivo de las actividades institucionales y los primeros actos multitudinarios tras la llegada de Su Santidad al país.
- Lunes 23 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional: feriado trasladable (correspondiente al 20 de noviembre, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado) que genera un nuevo fin de semana largo de tres días.
- Martes 8 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción de María: feriado nacional inamovible de relevancia religiosa para la tradición católica. (El lunes 7 de diciembre fue dispuesto previamente como Día no laborable con fines turísticos.
- Viernes 25 de diciembre – Navidad: feriado nacional inamovible que cierra el año calendario, habilitando un fin de semana largo y muy festivo.
Dos feriados especiales en el calendario 2026
A diferencia del feriado nacional del 9 de noviembre, los días subsiguientes contarán con un esquema de alcance local restringido a las jurisdicciones donde el papa León XIV desarrollará su agenda de actividades:
- Martes 10 de noviembre – Feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Córdoba: decretado para acompañar los recorridos y concentraciones masivas previstas en las dos provincias.
- Miércoles 11 de noviembre - Feriado en la Provincia de Buenos Aires (Luján): aplicable en el territorio bonaerense en el marco de las celebraciones y la peregrinación hacia la Basílica de Luján, previo a la despedida del Santo Padre.
En pocas palabras
- Papa León XIV: Su visita a Argentina modificó el calendario de feriados de 2026.
- Feriados Nacionales: Se incorporan cinco fechas obligatorias, incluyendo el 9 de noviembre.
- Feriados Especiales: Habrá dos jornadas de asueto regional en CABA, Córdoba y Luján.
Resumen generado por Thinkindot AI