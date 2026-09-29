Cuáles son los cinco feriados nacionales y dos especiales que quedan en el 2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad, la logística vial y la participación de los fieles en los eventos religiosos, el Poder Ejecutivo decretó un feriado de alcance nacional y dos jornadas de asueto regional que marcarán la agenda de los próximos meses.

Los 5 feriados nacionales que restan en el año

Con la incorporación de la jornada extraordinaria por la llegada del papa León XIV a la Argentina, el calendario de feriados obligatorios a nivel nacional se integra de la siguiente manera: