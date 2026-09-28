Nación oficializó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

El 10 y 11 de noviembre sólo habrá feriados solo en CABA, Córdoba y Buenos Aires.

De esta manera, en la provincia el único día sin actividad será el lunes. En tanto, las dos jornadas posteriores no afectarán la rutina local, ya que están destinadas únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Buenos Aires, lugares donde el papa León XIV desarrollará sus actividades oficiales.

Los detalles del feriado nacional decretado por la visita del papa León XIV

El cronograma establecido por el Ejecutivo nacional para las tres jornadas quedó configurado del siguiente modo:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, con alcance en Mendoza.

en todo el país, con alcance en Mendoza. Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional para Buenos Aires.

La llegada del papa León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre. Durante los 4 días que permanecerá en el país, la agenda del sumo pontífice incluirá actividades institucionales y religiosas antes de su partida a Perú.

Junto con el cronograma de descansos, el decreto dispuso la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Visita de Su Santidad el papa León XIV, organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta área tendrá a su cargo la planificación y conducción de las acciones logísticas, de seguridad, protocolo y relaciones institucionales.

El texto oficial declaró de interés nacional la estadía del pontífice y todas las actividades vinculadas con su agenda en la Argentina, consolidando la relevancia de la medida dispuesta alrededor del feriado nacional.