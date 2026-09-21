El Vaticano confirmó toda la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina

El 8 de noviembre arribará a la Argentina el papa León XIV.

Misa multitudinaria en Palermo y viaje a la provincia de Córdoba

La jornada del lunes 9 de noviembre comenzará con un saludo a los residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Cerca del mediodía, el papa León XIV celebrará una misa masiva en la zona del Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro sobre el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión ecuménica en Cancillería y la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre, el pontífice se trasladará por vía aérea hacia Córdoba. En suelo cordobés encabezará una celebración eucarística en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Al regresar a Buenos Aires por la tarde, participará de una vigilia juvenil.

Cierre de la visita, misa en Luján y viaje a Perú

El miércoles 11 de noviembre, la agenda del papa León XIV iniciará a primera hora con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio porteño de Devoto. A continuación, presidirá una celebración litúrgica en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalizadas las actividades en la villa mariana, la comitiva oficial se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14 está programada la partida de la aeronave hacia Lima, Perú, donde el papa León XIV continuará su gira por Sudamérica.

La confirmación del cronograma activó la logística y los operativos de seguridad entre los distintos niveles del gobierno nacional. Además, las autoridades evalúan los esquemas de funcionamiento para la administración pública, los bancos y los establecimientos educativos durante los días de las actividades masivas.