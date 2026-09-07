Visita del Papa León XIV a Argentina: cómo anotarse para ser voluntario y cuáles son los requisitos

El papa León XIV llegará a Argentina en noviembre y será recibido por una multitud. Foto: archivo.

Papa León XIV en Argentina: quiénes pueden ser voluntarios

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 18 a 65 años que quieran sumarse al operativo previsto para la visita papal.

Los voluntarios que sean convocados deberán participar posteriormente de diferentes instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea que les sea asignada.

Desde la organización remarcaron que cada función tendrá importancia dentro del dispositivo general, ya que el objetivo será facilitar la participación de quienes concurran a las actividades programadas en las distintas ciudades.

El papa León XIV durante su visita a Madrid. Foto: archivo.

La preinscripción para ser voluntario se realiza a través de la plataforma habilitada por el Episcopado. Allí se debe completar el proceso correspondiente para postularse.

La información oficial relacionada con la selección, las instancias de formación y las siguientes etapas será comunicada mediante los canales oficiales del voluntariado.

Quienes estén interesados pueden ingresar a acreditaciones.episcopado.org/voluntarios para iniciar la preinscripción y conocer los pasos establecidos para participar del operativo que acompañará la visita de León XIV a la Argentina.