La visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a movilizar a quienes quieran participar activamente de las actividades previstas para noviembre. Desde este lunes 7 de septiembre, todas las personas de entre 18 y 65 años pueden realizar la preinscripción para formar parte del equipo de voluntariado.
Visita del Papa León XIV a Argentina: cómo anotarse para ser voluntario y cuáles son los requisitos
La visita del Papa León XIV a Argentina será del 8 al 11 de noviembre. Ya está abierta la preinscripción para voluntarios
El viaje del Santo Padre está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Quienes resulten seleccionados tendrán la posibilidad de colaborar en la organización de un acontecimiento de gran relevancia para el país y acompañar a los miles de fieles que participarán de los distintos encuentros.
La convocatoria apunta a personas dispuestas a asumir tareas de servicio con responsabilidad, compromiso y disponibilidad. La función que desempeñe cada voluntario será definida de acuerdo con las necesidades de la organización.
Papa León XIV en Argentina: quiénes pueden ser voluntarios
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 18 a 65 años que quieran sumarse al operativo previsto para la visita papal.
Los voluntarios que sean convocados deberán participar posteriormente de diferentes instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea que les sea asignada.
Desde la organización remarcaron que cada función tendrá importancia dentro del dispositivo general, ya que el objetivo será facilitar la participación de quienes concurran a las actividades programadas en las distintas ciudades.
La preinscripción para ser voluntario se realiza a través de la plataforma habilitada por el Episcopado. Allí se debe completar el proceso correspondiente para postularse.
La información oficial relacionada con la selección, las instancias de formación y las siguientes etapas será comunicada mediante los canales oficiales del voluntariado.
Quienes estén interesados pueden ingresar a acreditaciones.episcopado.org/voluntarios para iniciar la preinscripción y conocer los pasos establecidos para participar del operativo que acompañará la visita de León XIV a la Argentina.
En pocas palabras
- Voluntariado: abierta preinscripción para ser voluntario en la visita del Papa León XIV.
- Requisitos: hombres y mujeres de 18 a 65 años pueden postularse vía web.
- Fechas: el Sumo Pontífice visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre.