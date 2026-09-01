El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, mantuvo el lunes un encuentro en Casa Rosada con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para definir las sedes y los detalles logísticos de la agenda que cumplirá el papa León XIV en su próxima visita oficial a Argentina.
Marcelo Colombo se reunió con Karina Milei para definir las sedes que visitará el papa León XIV
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La reunión de trabajo sirvió para alinear la organización protocolar, los dispositivos de seguridad y las locaciones estratégicas donde el Santo Padre encabezará sus actividades públicas, encuentros litúrgicos y reuniones de carácter social e institucional.
¿Cómo será la coordinación entre la Iglesia y el gobierno nacional?
Durante la audiencia, de la que también participaron otros integrantes de la cúpula episcopal, se repasaron los requerimientos técnicos y de infraestructura del recorrido que realizará el papa León XIV en nuestro país.
El objetivo central es estructurar un itinerario que incluya tanto los compromisos de Estado con el presidente Javier Milei como las visitas a instituciones sociales, ámbitos pastorales y espacios de encuentro masivo con la comunidad.
"La reunión se inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando con alegría y esperanza para recibir al papa León XIV", aseguran desde la entidad eclesiástica.
¿Cuáles son las posibles sedes del papa León XIV en Argentina?
La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista para el próximo 8 de noviembre. Su gira por la región comenzará previamente en Uruguay y continuará posteriormente hacia Perú.
Colombo mencionó también el Monumento a los Españoles, donde se realizará la misa principal y, posteriormente, la vigilia con los jóvenes el martes 10 de noviembre.
También se destacó sitios como el Palacio San Martín (sede de Cancillería), el Palacio Libertad (ex CCK) y la sede de la Universidad Católica Argentina, donde posiblemente tenga lugar el Encuentro por el Trabajo.
Además, podría llevarse a cabo una visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una histórica institución benéfica fundada en 1935 por la Iglesia que atiende a unas 400 personas con discapacidad.
Paralelamente, una comitiva técnica del Vaticano avanza con las inspecciones operativas en los lugares preseleccionados con el fin de certificar que cumplan con las normas estrictas de seguridad, logística y transmisión que fija la Santa Sede antes de formalizar el cronograma definitivo.
En pocas palabras
- Reunión clave: Monseñor Marcelo Colombo se encontró con Karina Milei para coordinar la visita del papa León XIV.
- Agenda papal: se definieron sedes, logística y seguridad para las actividades del Santo Padre en Argentina.
- Preparativos vaticanos: comitiva técnica inspecciona lugares preseleccionados para asegurar cumplimiento de normas.