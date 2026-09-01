Marcelo Colombo se reunió con Karina Milei para definir las sedes que visitará el papa León XIV

Monseñor Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El objetivo central es estructurar un itinerario que incluya tanto los compromisos de Estado con el presidente Javier Milei como las visitas a instituciones sociales, ámbitos pastorales y espacios de encuentro masivo con la comunidad.

"La reunión se inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando con alegría y esperanza para recibir al papa León XIV", aseguran desde la entidad eclesiástica.

¿Cuáles son las posibles sedes del papa León XIV en Argentina?

La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista para el próximo 8 de noviembre. Su gira por la región comenzará previamente en Uruguay y continuará posteriormente hacia Perú.

Colombo mencionó también el Monumento a los Españoles, donde se realizará la misa principal y, posteriormente, la vigilia con los jóvenes el martes 10 de noviembre.

También se destacó sitios como el Palacio San Martín (sede de Cancillería), el Palacio Libertad (ex CCK) y la sede de la Universidad Católica Argentina, donde posiblemente tenga lugar el Encuentro por el Trabajo.

Además, podría llevarse a cabo una visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una histórica institución benéfica fundada en 1935 por la Iglesia que atiende a unas 400 personas con discapacidad.

El papa León XIV llegará a la Argentina entre el 8 de noviembre.

Paralelamente, una comitiva técnica del Vaticano avanza con las inspecciones operativas en los lugares preseleccionados con el fin de certificar que cumplan con las normas estrictas de seguridad, logística y transmisión que fija la Santa Sede antes de formalizar el cronograma definitivo.