Francia quería plantar 1.000 millones de árboles para 2032, pero la Justicia dijo que no

La decisión no significa que Francia haya cancelado la meta de los 1.000 millones de árboles. El problema es que deja sin efecto el decreto que regulaba una parte importante de las ayudas destinadas a conseguirla. Además, la discusión expuso una controversia sobre cómo debe renovarse un bosque.

La anulación del decreto de ayudas abre además una discusión sobre cómo deben renovarse los bosques

Organizaciones ambientalistas cuestionan que el programa pueda financiar talas y posteriores replantaciones, incluso en bosques donde una parte de los árboles todavía permanece en buenas condiciones.

El debate llega en un momento delicado para los bosques franceses. El aumento de la mortalidad de los árboles, los incendios y la pérdida de capacidad de los bosques para absorber carbono han elevado la presión sobre la política forestal. En paralelo, el propio Senado francés señaló en 2026 que todavía existen datos incompletos sobre cuántos árboles fueron efectivamente plantados o regenerados, lo que deja abierta la pregunta de si el país podrá alcanzar los 1.000 millones previstos para 2032.