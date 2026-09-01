Francia quería plantar 1.000 millones de árboles para 2032, pero la Justicia dijo que no
Una decisión judicial frena el plan de Francia para renovar 1.000 millones de árboles, exponiendo controversias sobre la intervención en bosques amenazados por parásitos y sequías severas.
El Gobierno había fijado además una primera meta de 467 millones de árboles renovados o plantados para 2026. La urgencia es real porque los bosques franceses están muriendo aceleradamente debido a parásitos y sequías severas.
El ambicioso plan de Francia para renovar 1.000 millones de árboles sufrió un revés judicial
El problema llegó con el decreto aprobado en mayo de 2025, que establecía ayudas públicas para renovar masas forestales y constituía una de las principales herramientas del programa. El Consejo de Estado lo anuló el 15 de julio de 2026 después de una demanda presentada por la asociación ambiental Canopée. La Justicia consideró que el mecanismo podía tener una incidencia directa y significativa sobre el medio ambiente y que, por ese motivo, debía haber sido sometido previamente a una consulta pública.
La decisión no significa que Francia haya cancelado la meta de los 1.000 millones de árboles. El problema es que deja sin efecto el decreto que regulaba una parte importante de las ayudas destinadas a conseguirla. Además, la discusión expuso una controversia sobre cómo debe renovarse un bosque.
La anulación del decreto de ayudas abre además una discusión sobre cómo deben renovarse los bosques
Organizaciones ambientalistas cuestionan que el programa pueda financiar talas y posteriores replantaciones, incluso en bosques donde una parte de los árboles todavía permanece en buenas condiciones.
El debate llega en un momento delicado para los bosques franceses. El aumento de la mortalidad de los árboles, los incendios y la pérdida de capacidad de los bosques para absorber carbono han elevado la presión sobre la política forestal. En paralelo, el propio Senado francés señaló en 2026 que todavía existen datos incompletos sobre cuántos árboles fueron efectivamente plantados o regenerados, lo que deja abierta la pregunta de si el país podrá alcanzar los 1.000 millones previstos para 2032.
En pocas palabras
- Francia: Justicia frena plan para plantar 1.000 millones de árboles hasta 2032.
- Contexto: El plan buscaba renovar bosques afectados por parásitos y sequías, y el decreto de ayudas fue anulado por falta de consulta pública.
- Debate: La anulación genera controversia sobre los métodos de renovación forestal y el futuro de los bosques franceses frente al cambio climático.