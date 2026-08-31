Así se AFILA una tijera para cortar el pasto y las ramas del jardín de la casa

Mantener el jardín para que luzca precioso requiere trabajo. Y para facilitar esa tarea, tener bien afilada la tijera para cortar el pasto o las ramas de las plantas y árboles, plantes o arbustos, es una sabia decisión. Lo bueno es que se puede afilar con un método sencillo y casero, sin la necesidad de herramientas profesionales.
Para el mantenimiento del jardín, las herramientas de corte se convierten en las protagonistas del patio. Sin embargo, es muy común notar que la tijera empieza a "masticar" el pasto, las hojas o trabarse en las ramas en lugar de hacer un corte limpio.
Utilizar una herramienta desafilada no solo exige más esfuerzo físico, sino que daña el pasto y plantas, dejando heridas deshilachadas que facilitan la entrada de hongos y enfermedades.
Poner a punto la tijera en casa es un trabajo sencillo, que solo requiere un poco de paciencia y un par de elementos básicos.
Tijera bien afilada para el jardín, materiales
- Piedra de afilar de doble grano (fino y grueso) o una lima fina para metal
- Aceite lubricante multiuso (tipo WD-40) o aceite de máquina
- Trapo limpio y lija de grano fino (300 o 400)
- Alcohol para desinfectar
- Guantes de protección
Tijera bien afilada para el jardín, paso a paso
- Antes de tocar el filo, hay que remover toda la resina seca, restos de tierra y óxido. Pasar la lija fina con un poco de alcohol o lubricante sobre las hojas metálicas hasta que queden completamente limpias. Si la tijera permite desarmarse retirando el perno central, conviene hacerlo para trabajar con mayor comodidad.
- Las tijeras de jardín suelen tener filo de un solo lado o en ambas caras con un ángulo determinado. Es fundamental respetar ese ángulo original de fábrica para no arruinar la herramienta.
- Humedecer la piedra con agua o unas gotas de aceite. Deslizar la piedra o lima sobre el lado biselado del filo, siempre hacia afuera (desde la base de la hoja hacia la punta) y en un solo sentido. Mantener una presión constante y realizar entre 10 y 15 pasadas hasta notar que el metal recupera su brillo.
- Al afilar la cara principal, se forma una pequeña imperfección de metal en la cara plana posterior. Hay que pasar la piedra completamente plana por esa cara posterior una o dos veces, sin inclinarla, para dejar el borde limpio.
- Volver a armar la tijera si fue desmontada. Ajustar la tuerca central de modo que las hojas corran firmes, pero sin frenarse. Finalizar aplicando una capa generosa de aceite lubricante para proteger el metal contra la humedad y prevenir la corrosión.
En pocas palabras
- Herramienta esencial: Mantener la tijera de jardín afilada facilita tareas como cortar pasto y ramas.
- Proceso casero: Se puede afilar la tijera con materiales sencillos como piedra de doble grano y aceite lubricante.
- Importancia del filo: Una tijera desafilada daña las plantas y facilita la propagación de enfermedades.
Resumen generado por Thinkindot AI