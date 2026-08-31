Así se AFILA una tijera para cortar el pasto y las ramas del jardín de la casa

Para el mantenimiento del jardín, las herramientas de corte se convierten en las protagonistas del patio. Sin embargo, es muy común notar que la tijera empieza a "masticar" el pasto, las hojas o trabarse en las ramas en lugar de hacer un corte limpio.

Utilizar una herramienta desafilada no solo exige más esfuerzo físico, sino que daña el pasto y plantas, dejando heridas deshilachadas que facilitan la entrada de hongos y enfermedades.