Así se afila una tijera que no corta para que quede como la que usan los sastres

Es muy común que las tijeras del pierdan su fuerza, dejen de hacer cortes limpios y terminen mordiendo la tela o el papel. Antes de darla por perdida o salir a comprar una nueva, existe una técnica sencilla para devolverle esa precisión profesional que tanto buscamos.

Para que quede como las que usan los sastres, estos son los materiales necesarios para comenzar con el paso a paso del truco casero: