Así se afila una tijera que no corta para que quede como la que usan los sastres

Con el uso que se le da a diario, una tijera va perdiendo el filo y cada vez que la utilizamos, nos acordamos de que hay que afilarla. La buena noticia es que toda tijera se puede afilar en casa con un truco casero, con materiales que no son de uso profesionales y pueda volver a cortar como debe ser.
Es muy común que las tijeras del pierdan su fuerza, dejen de hacer cortes limpios y terminen mordiendo la tela o el papel. Antes de darla por perdida o salir a comprar una nueva, existe una técnica sencilla para devolverle esa precisión profesional que tanto buscamos.
Para que quede como las que usan los sastres, estos son los materiales necesarios para comenzar con el paso a paso del truco casero:
Tijera afilada como la que usan los sastres, materiales
- Una hoja de papel de lija de grano fino
- Un pliego de papel de aluminio
- Un frasco o botella de vidrio
- Un trapo limpio
- Unas gotas de aceite multiuso (tipo 3 en 1) o de cocina
Tijera bien afilada como la que usan los sastres, paso a paso
- Antes de afilar, pasar un trapo humedecido con un poco de alcohol por las hojas para eliminar restos de pegamento, suciedad o grasa acumulada.
- Doblar la hoja de lija por la mitad dejando la parte rugosa hacia afuera. Realizar entre 15 y 20 cortes continuos a lo largo de toda la hoja. El roce de la lija asentará el filo y eliminará las pequeñas muescas.
- Tomar un trozo de papel de aluminio y doblar varias veces sobre sí mismo hasta lograr una tira gruesa de unas 6 u 8 capas. Cortar la tira repetidamente de punta a punta. Este proceso ayuda a desbastar el metal de forma pareja y le da un brillo uniforme al filo.
- Para repetir el acabado perfecto de la tijera que usa un sastre, tomar el frasco de vidrio y colocar la tijera como si fueras a "cortar" el cuello del envase. Realizar un movimiento suave cerrando las hojas sobre el vidrio. La fricción constante asentará el ángulo del filo de manera precisa.
- Verificar el tornillo central; si está flojo, ajustar ligeramente con un destornillador. Para terminar, aplicar una gota de aceite en el eje para que el movimiento sea suave.
En pocas palabras
- Tijera sin filo: Se puede afilar en casa con materiales cotidianos para recuperar su corte.
- Materiales caseros: Se utilizan lija, papel de aluminio, un frasco de vidrio y aceite para el proceso.
- Paso a paso: Se corta lija, aluminio y se usa un frasco de vidrio para asentar el filo.
Resumen generado por Thinkindot AI