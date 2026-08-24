Afilar un cuchillo en casa: cómo lograr que quede con el filo del que usa el carnicero

La frustración de querer cortar algo con un cuchillo y que este no corte casi nada, muchas veces puede ser muy grande. Es por eso que, si uno suele cocinar, debería tener los cuchillos bien afilados. Es por eso que es recomendable usar este método casero para que el cuchillo de casa corte como el del carnicero.
Un cuchillo sin filo es más peligroso y frustrante que una hoja bien afilada. Los carniceros no dependen de la fuerza para atravesar cortes vacunos gruesos o despostar con rapidez, sino del mantenimiento preciso del metal.
Alcanzar ese nivel de corte en la cocina de casa, no requiere herramientas profesionales para otorgarle al cuchillo el filo que traía de fábrica, sino dominar la técnica correcta.
Si uno lo que busca es tener un cuchillo bien afilado, como el que usan los carniceros, y asegurarse de que corte como cuando era nuevo, hay que apelar a este método:
Afilar un cuchillo en casa, materiales
No hay mucha ciencia a la hora de afilar un cuchillo: la clave está en tener la herramienta justa. En este caso, se trata de una piedra de afilar de doble grano, que se puede comprar en cualquier ferretería o supermercado, a muy bajo costo.
Los afiladores profesionales prefieren usar piedras antes que herramientas para pulir de metal.
Para este método de afilar, la piedra debe contener:
- Grano grueso (400 a 1000): se utiliza para desbastar, reparar muescas y moldear el bisel del cuchillo.
- Grano fino (3000 a 6000): sirve para pulir el filo y dejar la hoja suave como una navaja de afeitar.
Paso a paso para afilar un cuchillo
- Sumergir la piedra en agua durante 10 a 15 minutos hasta que dejen de salir burbujas. Colocarla sobre una superficie antideslizante o un paño húmedo.
- Es el secreto del carnicero. Un truco casero sencillo para lograrlo es apoyar el lomo del cuchillo sobre dos monedas apiladas sobre la piedra; ese espacio determina el ángulo constante que debés mantener.
- Con una presión moderada, deslizar la hoja desde la base hasta la punta en forma de arco. Realizar entre 10 y 15 pasadas por lado en el grano grueso hasta sentir la "rebaba" (una pequeña aspereza de metal en el borde opuesto).
- Repetir el proceso en el lado fino de la piedra para asentar el corte y quitar las imperfecciones.
En pocas palabras
- laAfilar cuchillos: Un método casero permite lograr un filo similar al de los carniceros.
- Herramienta necesaria: Se utiliza una piedra de afilar de doble grano (grueso y fino).
- Técnica simple: El secreto es mantener un ángulo constante con ayuda de monedas para un corte preciso.