Afilar un cuchillo en casa: cómo lograr que quede con el filo del que usa el carnicero

Si uno lo que busca es tener un cuchillo bien afilado, como el que usan los carniceros, y asegurarse de que corte como cuando era nuevo, hay que apelar a este método:

Afilar un cuchillo en casa, materiales

No hay mucha ciencia a la hora de afilar un cuchillo: la clave está en tener la herramienta justa. En este caso, se trata de una piedra de afilar de doble grano, que se puede comprar en cualquier ferretería o supermercado, a muy bajo costo.

Los afiladores profesionales prefieren usar piedras antes que herramientas para pulir de metal.

Para este método de afilar, la piedra debe contener:

Grano grueso (400 a 1000): se utiliza para desbastar, reparar muescas y moldear el bisel del cuchillo .

. Grano fino (3000 a 6000): sirve para pulir el filo y dejar la hoja suave como una navaja de afeitar.

Paso a paso para afilar un cuchillo