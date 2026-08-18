Así se afila un cuchillo de punta redonda que está en la cocina y no se usa casi nunca porque no corta

Un cuchillo de punta redonda viene sin filo de fábrica, con apenas unos dientes minúsculos. El propósito es para brindar medidas de seguridad por sobre todas las cosas, en el caso de que estén al alcance de los niños en la mesa.

Además de tener punta redonda y casi nada de filo para evitar accidentes domésticos y posibles pinchazos, estos cuchillos sin punta son especiales para untar manteca, aderezos, dulces y salsas.