En 1869, llegó a América del Sur como mecánico y convirtió en el "el rey del salitre"

Su gran oportunidad llegó durante el proceso de expropiación de las salitreras impulsado por el Estado peruano entre 1875 y 1879. North y sus socios, entre ellos Robert Harvey y John Dawson, adquirieron derechos y propiedades vinculados con oficinas salitreras. Después de la Guerra del Pacífico, cuando esos territorios pasaron a Chile, las nuevas autoridades reconocieron los derechos de los tenedores de los certificados peruanos.

Cómo un inglés forjó un imperio en el desierto chileno

El poder económico de North no se limitó a las oficinas salitreras. También tuvo un papel central en los ferrocarriles salitreros, que conectaban los centros de producción con los puertos de exportación. El Archivo Nacional de Chile señala que North llegó a convertirse no solo en “el rey del salitre”, sino también en una figura dominante de los ferrocarriles vinculados a esta industria.

Sus negocios también se extendieron al abastecimiento de agua potable en Tarapacá, a empresas ferroviarias y a otras inversiones. Para 1896, sus intereses se habían diversificado hacia sectores como el carbón y también hacia negocios fuera de Chile. Sin embargo, el costo humano era enorme, las oficinas de North no pagaban a los obreros con dinero nacional, sino con fichas de plástico o metal válidas únicamente en las "pulperías" (tiendas de la propia empresa).

El monopolio ferroviario de North (Nitrate Railways Co.) cobraba tarifas abusivas que asfixiaban las arcas fiscales de Chile. El presidente José Manuel Balmaceda intentó romper este monopolio, lo que llevó a North a financiar abiertamente a la oposición congresista que derrocó al mandatario en la sangrienta Guerra Civil de 1891.