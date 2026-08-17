La comunidad de San Rafael se vio conmovida tras confirmarse la muerte de Carlos José Tassaroli, fundador de la firma metalúrgica Tassaroli S.A.. y uno de los referentes empresariales más influyentes del sur mendocino.
San Rafael lamenta el fallecimiento del empresario Carlos José Tassaroli
"Su visión innovadora e ingenio son una inspiración para nuestra compañía y los que somos parte de ella", aseguraron desde Tassaroli S.A.
Tassaroli falleció a los 94 años y quienes lo conocieron destacaron que "se fue dejando un legado invaluable en la industria de la tecnología petrolera y minera, además de una destacada huella de compromiso social y gremial en la región".
¿Cómo fueron los inicios de Carlos José Tassaroli?
La historia de Carlos José Tassaroli es el reflejo del esfuerzo que caracterizaron a los pioneros industriales del departamento. Sus comienzos se remontan a 1953, cuando se instaló en la avenida Libertador al 180 con un simple torno mecánico y repuestos de perforadoras de rocas destinados a las históricas obras de construcción de Los Nihuiles.
Con el paso de los años, aquel emprendimiento derivó en Tassaroli S.A., una empresa multinacional con planta en Cuadro Nacional. La compañía pasó a ser proveedora estratégica de gigantes internacionales de la energía como YPF, Petrobras, General Electric, Baker Atlas y Halliburton, exportando barras de perforación, mandriles y cañones de punzado hacia diversos mercados del mundo.
Además de su faceta como fabricante e innovador técnico, Tassaroli mantuvo una participación muy activa en el desarrollo institucional de Mendoza. Fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, entidad desde la cual impulsó proyectos para el fortalecimiento del entramado productivo y la formación de los jóvenes en oficios técnicos.
Además, Tassaroli se destacó por la solidaridad y la ayuda que siempre le brindó a la comunidad de San Rafael. Un ejemplo de su apoyo constante a la comunidad fue la asistencia brindada a la firma Plastiandino tras el incendio que sufrió su planta, cediendo instalaciones para que sus dueños pudieran reorganizar la operación.
En el Paseo Rawson, junto a la usina de San Rafael, se encuentra la escultura "La Fuerza del Ingenio", una obra artística donada por su empresa y construida con piezas históricas que honra la inventiva y el trabajo de la familia Tassaroli.
Sin lugar a dudas, la partida de Carlos José Tassaroli enluta no solo a su familia y a los trabajadores de su empresa, sino a todo el sector industrial mendocino, que despide a un apasionado por el trabajo, la educación y el progreso regional.
En pocas palabras
- Fallece Carlos José Tassaroli: el empresario, fundador de Tassaroli S.A., murió a los 94 años en San Rafael.
- Legado empresarial: pionero en tecnología petrolera y minera, Tassaroli S.A. es proveedor de empresas energéticas internacionales.
- Compromiso regional: impulsó el desarrollo productivo y gremial, además de ser un referente solidario en la comunidad.