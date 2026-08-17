San Rafael lamenta el fallecimiento del empresario Carlos José Tassaroli

Tassaroli S.A., firma metalúrgica creada por Carlos José Tassaroli.

Con el paso de los años, aquel emprendimiento derivó en Tassaroli S.A., una empresa multinacional con planta en Cuadro Nacional. La compañía pasó a ser proveedora estratégica de gigantes internacionales de la energía como YPF, Petrobras, General Electric, Baker Atlas y Halliburton, exportando barras de perforación, mandriles y cañones de punzado hacia diversos mercados del mundo.

Además de su faceta como fabricante e innovador técnico, Tassaroli mantuvo una participación muy activa en el desarrollo institucional de Mendoza. Fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, entidad desde la cual impulsó proyectos para el fortalecimiento del entramado productivo y la formación de los jóvenes en oficios técnicos.

Además, Tassaroli se destacó por la solidaridad y la ayuda que siempre le brindó a la comunidad de San Rafael. Un ejemplo de su apoyo constante a la comunidad fue la asistencia brindada a la firma Plastiandino tras el incendio que sufrió su planta, cediendo instalaciones para que sus dueños pudieran reorganizar la operación.

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En el Paseo Rawson, junto a la usina de San Rafael, se encuentra la escultura "La Fuerza del Ingenio", una obra artística donada por su empresa y construida con piezas históricas que honra la inventiva y el trabajo de la familia Tassaroli.

Sin lugar a dudas, la partida de Carlos José Tassaroli enluta no solo a su familia y a los trabajadores de su empresa, sino a todo el sector industrial mendocino, que despide a un apasionado por el trabajo, la educación y el progreso regional.