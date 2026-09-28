Quién es el influencer que fue escrachado por cazar aves en forma ilegal

El influencer que fue escrachado por cazar aves.

La investigación contra el influencer por caza ilegal

Según Ceydas, en las imágenes se observa la caza de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

La organización ambientalista también señaló que entre los ejemplares de aves registrados aparecen especies protegidas por normas provinciales y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

Además, los ambientalistas denunciaron que las actividades se habrían realizado fuera de temporada, en sectores donde la caza está prohibida y sin la licencia correspondiente. Tras la difusión del caso, la cartera encabezada por Enrique Estévez presentó la denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.

El influencer que fue escrachado por cazar aves.

Desde Ceydas destacaron la intervención estatal y pusieron a disposición de la Justicia la información recopilada contra el influencer Milton Espeche, mientras que el Ministerio remarcó la importancia de la participación ciudadana para detectar casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre.

Justamente Milton Fabricio Espeche es un empleado estatal santafesino de 40 años pero también es influencer ya que reconocido en redes sociales por generar contenido enfocado en la caza deportiva.

Además de la causa penal que se tramita en la Justicia, el gobierno de Santa Fe confirmó que el influencer pertenece a la planta permanente del Estado provincial y enfrenta una sanción administrativa con una multa millonaria que ronda los $3,5 millones.