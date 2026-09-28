El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe denunció penalmente a un influencer acusado de cazar ilegalmente aves protegidas en la Laguna Setúbal y difundir fotografías y videos de esas actividades en redes sociales.
Quién es el influencer que fue escrachado por cazar aves en forma ilegal
En las imágenes que publicó el propio influencer se observa la caza de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado
La presentación se realizó de forma judicial luego de una investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), según informaron fuentes vinculadas al caso.
El acusado fue identificado como Milton Fabricio Espeche, un conocido influencer que habría publicado durante varios meses material registrado en la costa este de la laguna, frente a la costanera santafesina.
La investigación contra el influencer por caza ilegal
Según Ceydas, en las imágenes se observa la caza de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.
La organización ambientalista también señaló que entre los ejemplares de aves registrados aparecen especies protegidas por normas provinciales y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.
Además, los ambientalistas denunciaron que las actividades se habrían realizado fuera de temporada, en sectores donde la caza está prohibida y sin la licencia correspondiente. Tras la difusión del caso, la cartera encabezada por Enrique Estévez presentó la denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.
Desde Ceydas destacaron la intervención estatal y pusieron a disposición de la Justicia la información recopilada contra el influencer Milton Espeche, mientras que el Ministerio remarcó la importancia de la participación ciudadana para detectar casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre.
Justamente Milton Fabricio Espeche es un empleado estatal santafesino de 40 años pero también es influencer ya que reconocido en redes sociales por generar contenido enfocado en la caza deportiva.
Además de la causa penal que se tramita en la Justicia, el gobierno de Santa Fe confirmó que el influencer pertenece a la planta permanente del Estado provincial y enfrenta una sanción administrativa con una multa millonaria que ronda los $3,5 millones.
En pocas palabras
- Influencer denunciado: el Ministerio de Ambiente de Santa Fe investiga a Milton Fabricio Espeche por caza ilegal.
- Aves protegidas: se documentó la caza de al menos 10 especies de patos, incluyendo algunas protegidas.
- Caza furtiva: las actividades habrían ocurrido fuera de temporada y en zonas prohibidas sin licencia.